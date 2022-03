भारतीय रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते वक्त शख्स ने बोली गजब की गुजराती, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

किसी भी भाषा को सीखना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है. आप भाषा (How to learn another langauge) से जुड़े एक-दो शब्द भले बोल लें मगर भाषा में संवाद कर पाना काफी कठिन काम है. भारत में कई भाषाएं हैं जो एक दूसरे में काफी अलग हैं. इस वजह से भारत के ही लोग एक दूसरे की भाषाएं नहीं बोल पाते मगर एक अमेरिका का शख्स धड़ल्ले से भारतीय भाषा (American man speak Gujarati in restaurant video) बोलता दिखाई दे रहा है जिसकी खूब तारीफ हो रही है.

एरिया स्मिथ (Arieh Smith) नाम के शख्स का यूट्यूब पर काफी फेमस यूट्यूब चैनल Xiaomanyc है जिसको 40 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. इस यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें स्मिथ एक इंडियन रेस्टोरेंट (Man speaking in Gujarati in Indian restaurant) में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं. चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्मिथ रेस्टोरेंट में जाकर गुजराती थाली ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट के ओनर से गुजराती में ही बात करते हैं.

वीडियो में स्मिथ रेस्टोरेंट में जाते हैं और मालिक से गुजराती में बात करते हैं. ये देखकर मालिक भी हैरान हो जाते हैं. वो ऑर्डर में बाजरा नू रोटलो ऑर्डर करते हैं तो मालिक भौचक्के रह जाते हैं. स्मिथ बताते हैं कि वो कभी भारत नहीं गए हैं मगर उनके कई गुजराती दोस्त हैं जो उन्हें गुजराती भाषा सिखाते हैं. इसके बाद वो अलग-अलग डिश ट्राय करते हैं और वीडियो में कहते हैं कि वो उनके जीवन की सबसे बेस्ट मील है.

वीडियो पर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि यूट्यूब पर इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं वहीं बहुत से लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक शख्स ने तो लिखा कि वो 4 सालों से स्पैनिश भाषा सीख रहा है मगर वो अब तक भाषा नहीं बोल पाता और स्मिथ कुछ ही वक्त में गुजराती भाषा सीख गया. एक ने तो यहां तक लिखा कि वो एक बार न्यूयॉर्क में था जहां हॉट डॉग बेचने वाला शख्स एराबिक भाषा में बोल रहा था जो उसे आती थी. उसे हॉट डॉग 2 डॉलर कम में मिल गया था. कई लोग स्मिथ की तारीफ कर रहे हैं जो भाषाओं को प्रमोट करता है.