शख्स ने बाढ़ के पानी से बचने के लिए लगाया गजब का जुगाड़, लोगों ने कहा- 'चाचा चौधरी से भी तेज है दिमाग!'

ट्विटर अकाउंट पीपल विध 1000 आईक्यू अपनी अजीबोगरीब फोटोज (Weird Photos) के कारण चर्चा में रहता है. इस अकाउंट पर उन लोगों की तस्वीरें वायरल होती हैं जो अपने दीमाग का अधिक इस्तेमाल कर के ऐसी-ऐसी चीजें बना देते हैं कि हर कोई दंग हो जाता है. इन दिनों एक फोटो तेजी से वायरल (Man walks in water viral photo) हो रही है जिसमें एक शख्स बाढ़ के पानी से बचने के लिए हैरतंगेज जुगाड़ (Man Stands in Stool to Walk in Flood Water) लगाता नजर आ रहा है.