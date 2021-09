पड़ोसी ने शख्स के घर के बाहर लगा दिया 8 फीट ऊंचा कूड़े का ढेर, घर के अंदर घुसने के लिए करनी पड़ी मेहनत

कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं मगर घर के बाहर गंदगी (Garbage) फैलाना जैसे उनका शौक बन जाता है. इस लापरवाही का परिणाम पड़ोस (Neighbours) में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ता है. ऐसे लोग ये भी नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत की वजह से दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है. ऐसा ही कुछ इंग्लैंड (England) में एक शख्स के साथ हुआ. जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर कूड़े का पहाड़ बना हुआ था.

बर्मिंघम (Birmingham) के रहने वाले पॉल स्टीफेंसन (Paul Stephenson) नाम के एक शख्स ने बर्मिंघम लाइव से बात करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले वो कहीं बाहर गए थे. जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर 8 फीट ऊंचा कूड़े (8ft mound of rubbish) का ढेर लगा हुआ है. ये देखते ही दंग रह गए. उनका घर सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर है मगर नीचे के दरवाजे के सामने पड़े कूड़े के कारण वो घर में घुस (Garbage in front of house) नहीं पा रहे थे. पॉल एक चैरिटी वर्कर के तौर पर काम करते हैं. उन्होंने बताया कि ये सब कूड़ा पड़ोस में रह रहे एक शख्स ने उनके घर के सामने फेंकवाया है. कुछ वक्त से पड़ोसी का खाली पड़ा मकान रीफर्निश हो रहा है. घर में काफी तोड़फोड़ होती है और जो भी कूड़ा निकलता है वो बाहर ही फेंक दिया जाता है. ये कूड़ा पिछले एक महीने से बढ़ता ही जा रहा था और जब एक रोज वो घर पहुंचे तो देखा कूड़ा बढ़कर 8 फीट ऊंचा पहाड़ जैसा रूप ले चुका था.

फोटो: Twitter/@viralbombs

पॉल ने बताया कि घर के दरवाजे के बाहर पुराना बिस्तर, ईंटे, प्लास्टर, टूटे फर्निचर, पत्थर आदि पड़े हुए थे जिसने घर का दरवाजा ब्लॉक कर दिया था. उन्होंने कहा कि इंटीरियर का काम करने के दौरान कर्मचारी कूड़े को व्यवस्थित ढंग से ना रखकर बाहर फेंक दे रहे थे. उन्होंने कहा- “उस दिन जब मैंने देखा तो घर में घुसने तक की जगह नहीं थी इसलिए मुझे घर में प्रवेश करने के लिए खुद से कई सामानों को शिफ्ट करना पड़ा.” पॉल ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल और फायर ब्रिगेड में इसकी शिकायत कर दी है. उन्होंने कहा कि घर में काम करने वाले मजदूर उनके घर की बाउंड्री के पास ही बैठकर सिगरेट पीते रहते हैं जिससे उन्हें ये डर रहता है कि कहीं सिगरेट के कारण आग ना लग जाए. शख्स ने कहा कि अभी तक उसे इस समस्या से कोई निजात नहीं मिल सका है.