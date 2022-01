इमारत की 9वीं मंजिल से सीधे कार पर आ गिरा शख्स! फिर जो हुआ वो जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

हादसे कहीं भी, कभी भी हो सकते हैं. कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा. आपने कई बार सुना होगा कि लोग फिसलकर ऊंची इमारत से गिर पड़ते हैं. इस तरह के हादसे सभी को चौंका देते हैं मगर इमरात से गिरने के जिस हादसे (Man fell from 9th floor on car) की हम बात कर रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है. अमेरिका में एक शख्स काफी ऊंची इमारत (American Man survived after falling from building) से नीचे खड़ी कार पर आ गिरा मगर उसकी मौत नहीं हुई!

बेशक ये हैरान करने वाली बात लग रही है मगर ये पूरी तरह सच है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में एक 31 साल का शख्स न्यू जर्सी की इमारत की 9वीं मंजिल (Man fell from 9th floor of building on BMW car) से गिर गया था. नीचे एक बीएमडब्लू कार खड़ी थी जिसपर वो आ गिरा मगर हैरानी की बात ये है कि उसकी जान नहीं गई. उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो थोड़ा बहुत चल पा रहा था और पास खड़े एक शख्स से उसने पूछा कि अभी-अभी क्या हुआ.

जिस कार पर शख्स गिरा वो एक बीएमडब्लू थी. (फोटो: Social Media)

2 महीने बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

रिपोर्ट्स की मानें तो उसका हाथ अपनी जगह से खिसक गया था और वो बेहद दर्द में था. आसपास खड़े लोग उसे हौसला दे रहे थे कि वो चिंता ना करे, एम्बुलेंस बस आने वाली है. उसके बाद शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया मगर उसकी कंडीशन खराब होती गई. उसको काफी इंटरनल इंजरी हुई, हाथ उखड़ गया था, सिर पर काफी चोट आई मगर इसके बावजूद भी उसकी जान बच गई. पिछले लगभग 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद शख्स पूरी तरह से रिकवर हो गया और उसे अस्पताल से पिछले महीने छुट्टी मिल गई है.

चश्मदीदों ने बताया था आंखों-देखा हाल

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार वो ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. लोगों ने बताया कि गिरने के बाद वो इतने दर्द में था कि वो चिल्ला रहा था कि उसे मरना है. रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि शख्स उस इमारत में काम नहीं करता था जहां से वो गिरा. चश्मदीदों ने सिर्फ इमारत के शीशे टूटने की आवाज सुनी और इससे पहले की वो समझ पाते कि क्या हुआ, शख्स कार पर आ गिरा. ये पता नहीं लग सका है कि वो इमारत से नीचे कैसे गिरा था.