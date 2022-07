VIDEO: पानी में तैर रहा था शख्स, अचानक नीचे से गुजर गई शार्क! खौफ से चीखने लगा व्यक्ति

शार्क मछलियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है. शार्क अगर टीवी में भी दिख जाए तो लोगों की रूह कांप जाती है मगर सोचिए कि अगर यही जीव इंसान के पैरों के पास से होकर गुजर जाए तो क्या हालत होगी! बेशक इंसान चीखने-चिल्लाने लगेगा और खुद की जान बचाने की कोशिश करेगा. हाल ही में ऐसा ही एक व्यक्ति (Man afraid to see shark coming near video) के साथ भी हुआ जो पानी में तैर रहा था और उसके बेहद नजदीक से एक शार्क मछली गुजर गई.

इंस्टाग्राम अकाउंट अर्थ सीट (Earth Seat) पर जानवरों और प्रकृति से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (Amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो काफी डरावना लग रहा है. इस वीडियो में एक शख्स का सामना शार्क से होता है मगर हैरानी की बात ये है कि शार्क (Shark comes near man swimming video) उसे नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से गुजर जाती है.

शार्क के बीच तैरता दिख शख्स

वीडियो में एक व्यक्ति पानी में तैरता नजर आ रहा है. देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी आर्टिफिशियल लेक या पूल में है जिसमें मछलियों को भी डाला गया है. शख्स किनारे पर ही मस्ती में अपने पैर चलाकर खुद का संतुलन बनाए हुए है कि तभी एक शार्क मछली उसके ठीक नीचे से तैरती हुई गुजर जाती है. मछली ज्यादा बड़ी तो नहीं, जितनी आम तौर पर शार्क्स की लंबाई होती है मगर ऐसे जीव छोटे हों या बड़े, डर एक तरह से ही लगता है. वीडियो में भी शार्क के निकलते ही शख्स इतनी जोर से चीखने-चिल्लाने लगा जिसे देखकर आप उसके अंदर के खौफ को भांप सकते हैं. वो किनारे की तरफ तैरता हुआ बाहर आने की कोशिश करता नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों को तो वीडियो पर विश्वास ही नहीं हो रहा है. उनका कहना है कि वीडियो स्क्रिप्टेड है और शार्क को भी ऐसा करने की ट्रेनिंग दी गई होगी. वहीं एक ने कहा कि ये देखकर उसे बेहिसाब हंसी आ रही है. एक शख्स ने कहा कि वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति ने काफी समझदारी से शार्क का सामना किया.