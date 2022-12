VIDEO: 10 रुपये लेकर दूसरों के नाम से ठंड में डुबकी लगाता दिखा शख्स, अनोखे अंदाज में की अपनी 'मार्केटिंग'!

ठंड के मौसम में नहाना तो दूर, लोग हाथ-पैर पर पानी भी डालने से परहेज करते हैं. ऐसे मौसम में कुछ लोग नदियों के दर्शन करने जाते हैं पर उसमें डुबकी लगाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, मगर इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल (Man taking dip in river for others) हो रहा है, जिसमें वो दूसरों के लिए भी नदी में डुबकी लगाने को तैयार है. ऐसा वो शौक के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए कर रहा है. उसके इस अजीबोगरीब बिजनेस आइडिया को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, खासकर उसके मार्केटिंग करने के तरीके की भी चर्चा हो रही है.

आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और मजेदार वीडियोज भी शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स नदी में डुबकी (taking dip in water for money video) लगाने का अनोखा बिजनेस करता दिख रहा है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए रुपिन ने लिखा- “प्रॉक्सी डुबकी, 10 रुपये प्रति डुबकी!”

दूसरों के नाम से डुबकी लगाने का बिजनेस!

वीडियो में एक व्यक्ति नदी में बने स्टील के बैरियर पर बैठा है और जोर-जोर चिल्लाकर लोगों को संबोधित कर रहा है. वो लोगों से कह रहा है कि अगर लोग डुबकी लगाने का पुण्य उठाना चाहते हैं मगर ठंड की वजह से नहीं उठा पा रहे हैं तो उससे संपर्क करें. वो उनके नाम पर डुबकी लगाएगा. उसने कहा कि इस सेवा के लिए लोगों को 10 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी. फिर वो उनके लिए डुबकी लगा देगा जिससे रुपये उसे मिलेंगे और पुण्य लोगों को प्राप्त होगा. उसका तरीका लोगों को बहुत आकर्षक लग रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 23 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये वीडियो दिखाता है कि भारत में बेरोजगारी किस हद तक फैल चुकी है. वहीं एक ने कहा कि व्यापारी का दिमाग इस हद तक जा सकता है. एक ने मजाक में कहा कि ये स्कीम आई टी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों पर आजमाना चाहिए. एक ने कहा कि ये तो नया स्टार्टअप लग रहा है. एक ने कहा कि ये सीजनल बिजनेस है.