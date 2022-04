दूल्हे ने पहनी थी रुपयों की माला, बगल में बैठे शख्स ने चुपके से चुरा ली एक नोट, मजेदार है Video

शादी समारोह में हर किसी की नजर अलग-अलग चीजों पर होती है. बच्चों की खिलवाड़ करने पर, महिलाओं की दूसरों के गहने और साड़ी देखने पर और मर्दों की खाने के ढक्कन खुलने पर. मगर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक की नजर दूल्हे के गले में टंगे नोटों की माला पर है. दूल्हा शादी (Man tries to steal money from Groom’s garland) की रस्मों में व्यस्त दिख रहा है जबकि युवक उसके गले में पड़ी नोटों की माला से एक नोट चुरा रहा है.

फनी और मीम कंटेंट के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट मीमलॉजी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो काफी वायरल (Funny viral video) हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शादी में लोगों की नजरें किन विचित्र चीजों पर होती हैं. वीडियो में एक दूल्हा शादी की रस्मों में व्यस्त नजर आ रहा है मगर उसके बगल (Man sitting next to groom steal note from garland) में बैठा युवक किसी अलग ही चीज में व्यस्त है.

नोटों की माला से चुरा लिया एक नोट

दूल्हे के अगल-बगल और भी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं. ठीक उसके बगल में एक लड़का बैठा है जो दूल्हे के गले में टंगीं नोटों की माला से नोट चुराने की फिराक में है. पहली बार वो कोशिश करता है तो दूल्हा उसकी ओर देखने लगता है और उसे जल्द ही हाथ पीछे खींच लेना पड़ता है मगर दूसरी बार में जब दूल्हा अपनी नजरें फेरता है तो युवक अपनी चोरी में कामयाब हो जाता है और धीरे से एक नोट माला में से निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है.

वायरल हो रहा है वीडियो

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 19 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि ये भी एक तरह का धंधा है. जबकि दूसरे ने तो वीडियो की तुलना स्पैनिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट से कर दी. उसने कहा कि ये इंडियन मनी हाइस्ट है. एक ने लिखा कि शख्स का आज के खर्च के लिए जुगाड़ हो गया है. एक शख्स ने लिखा कि युवक जरूर दूल्हे का दोस्त ही उसे चूना लगा रहा है.