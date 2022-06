चलती कार के ऊपर से शख्स मारने जा रहा था छलांग, खतरनाक हादसे का हो गया शिकार! हैरान कर देगा Video

सोशल मीडिया पर आपने अक्सर लोगों के स्टंट करते हुए वीडियोज (amazing stunt videos) देखे होंगे. कई बार ये ट्रिक्स काफी जबरदस्त होती हैं और इतनी सफाई से अंजाम दी जाती हैं कि लोगों को वो आसान लगने लगती हैं. मगर सच्चाई ये होती है कि इन ट्रिक्स के पीछे कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है. गलतियां होने की संभावना होती है. खतरनाक ट्रिक्स में अगर गलती हो जाए तो जान भी जा सकती है. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Man try to jump over moving car viral video) हो रहा है जिसमें एक शख्स बेहद हैरान करने वाला स्टंट करता नजर आ रहा है. जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @AwardsDarwin_ पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी खतरनाक है. वीडियो के बारे में बताने से पहले हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि भूलकर भी इस तरह के स्टंट (dangerous stunt video) को करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है. जिस वीडियो की बात हम कर रहे हैं उसमें एक शख्स चलती कार के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश में है.

कार के ऊपर से छलांग मारने की कोशिश में था शख्स

वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी अफ्रीकी देश का है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते. एक शख्स तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ना शुरू करता है. दूसरी तरफ से एक कार भी उसकी ओर आते नजर आ रही है. शख्स जैसे ही उस कार के पास पहुंचता है, वैसे ही वो उसके ऊपर से हवा में गोल घूमकर कूदने की कोशिश कर रहा है मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है और वो कार के कांच से टकरा जाता है और सीधे जमीन पर जा गिरता है. उसके टकराने से कार का कांच भी टूटते दिखाई दे रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे शख्स कैजुअली कार के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था. एक शख्स इस वीडियो को देखकर इतना हैरान हुआ कि उसने कहा वीडियो सिर्फ 12 सेकेंड का है मगर वो ये देखकर 5 मिनट तक दंग रहा. एक शख्स ने पूछा कि ऐसी टक्कर के बाद क्या वो मर गया? एक ने कहा कि शख्स को लगा होगा कि वो चलती हुई गाड़ी को रोक देगा!