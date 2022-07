VIDEO: पानी में कूदते ही 'गंजा' हो गया शख्स! देखते ही जमीन पर लोट-लोटकर हंसने लगे दोस्त

सोशल मीडिया अजबगजब वीडियोज का भंडार है. सबसे ज्यादा देखे जाने वाले फनी वीडियोज होते हैं जिसे लोग बड़े ही चाव से देखते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक फनी वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पानी में कूदते ही ‘गंजा’ (Man gets bald jumping in water) हो जाता है! वैसे आपने कई काल्पनिक कहानियों में ऐसे तालाबों के बारे में सुना होगा जिसके पानी से नहाते ही इंसान जवान हो जाता है. इस वीडियो (man turns bald in water viral video) को देखकर तालाब को वैसा ही माना जा सकता है मगर वो जवान नहीं, बूढ़ा करते दिख रहा है!

अपने अजबगजब वीडियोज (weird videos) के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (viral hog) पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो (man hair lost in water video) की खासियत ये है कि इसमें एक शख्स अचानक जवान से बूढ़ा (young man turns old in water) होते नजर आ रहा है. वैसे हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना ही ये कोई जादू है और ना ही वो तालाब काल्पनिक कहानियों वाला पानी हो जो लोगों को बूढ़ा या जवान कर देता है. चलिए आपको बताते हैं कि वीडियो की सच्चाई क्या है.

पानी में कूदते ही बाल हो गए गायब

एक शख्स शॉर्ट्स पहनकर एक तलाब के पास लगे पाइप पर खड़ा दिख रहा है जिसमें से पानी निकल रहा है. दूर खुला मैदान दिख रहा है. जगह तो काफी खूबसूरत लग रही है मगर शख्स का इरादा कुछ और ही समझ आ रहा है. वो असल में पानी के अंदर कूदने की तैयारी में है. उसके पीछे उसके दोस्त खड़े इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं. वो पानी में कूदता है और जैसे ही उसमें से सिर बाहर निकलता है, उसके बाल गायब हो जाते हैं. वो लगभग गंजा हो जाता है. असल में उसने विग (man’s wig lost in water video) पहना हुआ था जो पानी में कूदते ही उसके अंदर चला जाता है. ये नजारा देखकर उसके दोस्त इतनी जोर से हंसते हैं कि उनमें से एक तो जमीन पर ही लेट जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ है मगर इसका असर उल्टा होता है. एक शख्स ने कहा कि उसे ये वीडियो इतना अच्छा लगा कि वो इसे लगभग 20 बार देख चुका है. एक शख्स ने कहा कि बेचारे व्यक्ति के साथ ये कितनी शर्मिंदा करने वाली स्थिति होगी. एक ने कहा कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं फाउंटेन ऑफ ओल्ड है. एक महिला को तो वीडियो पर यकीन ही नहीं हुआ, उसने कहा कि ये असल में है या फिर कोई फिल्टर उसके सिर पर लगाया गया है.