उड़ते हवाई जहाज पर महिला के बगल में बैठ शख्स ने की घिनौनी हरकत! औरत के साथ शर्मिंदा हुए अन्य यात्री

प्लेन का सफर किसी के लिए मजेदार होता है तो किसी के लिए अजीबोगरीब (Weird experience of aeroplane). ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास कौन बैठा है और आप उसके साथ कितने कंफर्टेबल हैं. कई बार सह-यात्रियों के साथ लोगों को काफी असुविधा हो जाती है. हाल ही में एक महिला (Woman abused on plane) को भी ऐसी ही असुविधा हुई जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रायन एयर (Ryanair) की फ्लाइट पर पिछले दिनों एक शख्स ने बेहद घिनौनी चीज की जिसके चलते उसे जेल हो गई है. खबर है कि प्लेन मैनचेस्टर (Manchester) से आयरलैंड (Ireland) जा रहा था. 25 साल के इऑन रेमी माकुला (Ioan Remi Makula) के बगल में महिला यात्री बैठी थी और उसने उसके सामने ही पैंट खोलकर अश्लील हरकत (Man did vulgar act in plane next to woman) शुरू कर दी जिससे महिला विचलित हो गई और आसपास के यात्री भी हैरान रह गए.

शख्स को हो गई 3 महीने की जेल

एनिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे इस मामले में जज ने कहा कि शख्स ने महिला का उत्पीड़न किया है जो बेहद घिनौनी हरकत है. जज ने कहा कि माकुला ने जो किया उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता. प्लेन के कैबिन क्रू, यात्री और सीसीटीवी कैमरा ने भी इस बात की पुष्टि की है. महिला के साथ उत्पीड़न के इस मामले से लोग भी बहुत निराश हैं. कोर्ट में बताया गया कि माकुला के ऊपर पहले से 51 मामले चल रहे हैं जिसमें से अधिकर सड़क के नियम तोड़ने के मामले हैं. इसके अलावा साल 2016 का एक मारपीट का मामला है जिसमें उसे 9 महीने की जेल हुई थी. अब इस हरकत के लिए शख्स को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.

शख्स के वकील ने दी सफाई

माकुला के वकील ने अपने क्लाइंट का बचाव करते हुए कहा कि माकुला ने जो किया वो सिर्फ उस एक पल में किया हुआ काम है. उसने कहा कि महिला ने उसे ऐसी हरकत करने के लिए उकसाया. जैसे ही स्टाफ ने उसे ऐसा करने से रोका, वैसे ही उसने बंद कर दिया और दोबारा नहीं किया. माकुला यात्रियों से माफी मांगना चाहता है. माकुला का कहना है कि उसे ऐसा लगा कि शायद महिला ऐसी हरकत करना चाहती है इसलिए उसने ये काम किया.