Shocking: सो कर उठने के बाद शख्स को कुछ भी नहीं रहता याद! हादसे में लगी थी दिमाग पर गंभीर चोट

जर्मनी (Germany News) के रहने वाले डेनियल स्किमिट (Daniel Schmidt) को ऐसी समस्या है जिसके बारे में ना ही कोई सोच सकता है और जानने के बाद ना ही कोई आसानी से यकीन कर सकता है. डेनियल जब रात में सोते हैं तब तक उन्हें अपने पूरे दिन का हिसाब-किताब याद रहता है. यानी उन्हें ये पता रहता है कि उन्होंने दिनभर क्या किया, कहां गए, किस्से मिले, क्या खाया मगर वो रात में जैसे ही सोते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो पिछले दिन (Man forgets everything after waking up) की सारी बातें भूल चुके होते हैं. अधिक पढ़ें ...