VIDEO: शख्स ने रोड पर लिखी ऐसी बात कि लोग एक दूसरे को लगाने लगे गले! प्यार बांटने का खोजा अनोखा तरीका

इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स ने अनोखे ढंग से लोगों के बीच प्यार बांटा और उन्हें सिखाया कि जिनसे हम प्यार करते हैं, उन्हें गले (Man writes Hug Here on street to make people hug each other) लगाने का कोई वक्त नहीं होता.











Follow us on