अनोखा जीव जिसके स्टील की तरह मजबूत हैं दांत, वैज्ञानिक भी सख्ती देखकर हो जाते हैं हैरान

हमारी दुनिया इतनी विचित्र (Weird creatures of the world) है कि इसमें कई ऐसी-ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो सबको हैरान कर देती हैं. प्रकृति ने ऐसे-ऐसे जीव-जन्तुओं को बनाया है जिसके बारे में अभी इंसानों को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है. ऐसा ही एक समुद्री प्राणी (Marine creature teeth hard as steel) वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है क्योंकि इसके दांत इतने सख्त हैं कि ये कठोर से कठोर चीजों को भी काट सकता है.

गमबूट चिटोन (Gumboot Chiton), घोंघे जैसे जीव होते हैं जो मॉलस्क (Marine Mollusk) प्रजाति के जीव हैं. ये पानी के अंदर रहते हैं और इनके दांत दुनिया में सबसे सख्त (Hardest biological material known to man) माने जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि गमबूट चिटोन के दांत दुनिया के सबसे सख्त जैविक पदार्थ होते हैं जो इन्हें स्टील (Creature teeth like steel) के बराबर मजबूत बना देते हैं. धरती में एक मिनरल पाया जाता है जिसे मैगनेटाइट कहते हैं. ये आमतौर पर धरती के अंदर क्रस्ट में पाए जाते हैं.

वैज्ञानिक ने बताया दांत सख्त होने का कारण

सैंटाबारबाराइट और मैगनेटाइट जैसे दोनों पदार्थों के कारण इस जीव के दांत दुनिया के सबसे सख्त जैविक पदार्थ माने जाते हैं. इलिनॉइस स्थित नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के असोशिएट प्रोफेसर डेरेक जॉइस्टर ने कहा कि सैंटाबारबाराइट में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जिसके कारण ये ज्यादा मजबूत और कम डेंसिटी वाले बन जाते हैं. उनका मानना है कि इस वजह से ही उनके दांत और सख्त हो जाते हैं.