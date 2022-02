कोरोना महामारी के बीच सिर्फ नाक ढकने के लिए बनाया गया अजीबोगरीब मास्क! खास वजह से हुआ है निर्माण

कोरोना (Coronavirus) का तंडव अभी भी दुनिया में जारी है. भारत समेत कई देशों में कोरोना के सक्रीय मामले (Covid-19 cases in India) बरकरार हैं. भारत में भले ही मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है मगर अभी भी खतरा टला नहीं है. दो गज दूरी, मास्क है जरूरी वाला नियम अभी भी लागू है. मगर इन सबके बीच इन दिनों एक खास तरह का मास्क काफी चर्चा में है. साउथ कोरिया में ऐसा मास्क बनाया गया है जो सिर्फ नाक (Mask to cover nose in South Korea) को ढकेगा. मगर ऐसे मास्क का क्या काम जो मुंह खुला छोड़ देगा जिससे संक्रमित होना का खतरा काफी बड़ जाता है?

साउथ कोरिया में कॉस्क (Kosk nose cover mask) नाम का नया मास्क लॉन्च किया गया है जो काफी डिमांड में है. इस मास्क (Mask to cover nose while eating) को एक खास काम के लिए बनाया गया है. कोरोना काल (Corona Pandemic) में जब लोग खाना खाने कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क उतार कर ही भोजन करना पड़ता है. मगर अब जिस मास्क का आविष्कार हुआ है ये खाना खाते समय भी लगाया जा सकता है.

खाना खाने के दौरान नाक ढकने में आएगा काम. (फोटो: Twitter/@Sokeel)

सिर्फ नाक को ढकता है मास्क

कॉस्क मास्क खाना खाने के दौरान लगाने के लिए ही बनाया गया है. इससे मुंह खुला रहेगा जिससे आदमी आसानी से खा सकता है वहीं नाक ढकी रहेगी. मास्क को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं मगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका मजाक बनाया जा रहा है. लोगों का कहना है कि मास्क का मुख्य काम ही है मुंह और नाक को ढंकना जिससे कोरोना वायरस इन दोनों अंगों के जरिए शरीर ना प्रवेश करे. दोनों में से किसी भी एक अंग को अगर खोल ही दिया तो दूसरे को ढकने का कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता है.

जानकारों ने भी की मास्क की आलोचना

द गार्जियन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कोरियन संपनी एटमेन ने इस मास्क को बनाया है और इसकी कीमत 607 रुपये है. कंपनी के अनुसार इस मास्क को रेगुलर मास्क के नीचे पहना जाता है. खाना खाने के दौरान साधारण मास्क को उतार सकते हैं और उस वक्त ये पहने रहा जा सकता है. सोशल मीडिया पर मास्क को काफी ट्रोल किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के डीकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैथरीन बेनेट ने कहा कि सिर्फ नाक को ढकने का आइडिया बहुत ही विचित्र है. उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि इंसान मास्क ना ही लगाए.