'डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा ही हॉट हो!' मेडिकल छात्रा को लुक्स के कारण लोग करते हैं ट्रोल, सुनाई आपबीती

हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, उसका स्टाइल सबसे अलग और अनोखा हो और लोग उसकी तारीफ करें. यही कारण है कि पुरुष हो या स्त्री, हर कोई अपने स्टाइल और लुक्स पर खूब मेहनत करता है और उसे निखारने में लगा रहता है. पर एक महिला को उसकी खूबसूरती के लिए लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि उसका प्रोफेशन (troll ask medical student to change profession) ऐसा है कि लोगों को लगता है उसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से इतना खूबसूरत (medical student looks too hot to be doctor) नहीं होना चाहिए.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जैसमीन (Jasmine) मेडिकल की फाइनल ईयर की छात्रा हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके ग्लैमरस (Glamourous doctor troll) अवतार के लोग दीवाने हैं. पर वो अपने इस लुक की वजह से ट्रोलिंग का काफी शिकार होती हैं. लोगों को जब ये पता चलता है कि वो डॉक्टर हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता और वो उन्हें प्रोफेशन बदलने की नसीहत देते हैं.

लुक्स की वजह से फेमस हो गई मेडिकल की छात्रा

जैसमीन ने बताया कि लोग उनसे हमेशा ये कहते हैं कि वो डॉक्टर बनने के हिसाब से ज्यादा ही हॉट हैं. रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट कर ये बताया कि लोगों ने उन्हें इतनी बार ये ताना दिया है कि वो मेडिकल की छात्रा जैसी नहीं लगतीं कि अगर हर बार उन्हें तानों के लिए 1 डॉलर मिले तो वो करोड़पति बन जाएं.

एक जिस्म दो जान हैं ये बहनें', हर परिस्थिति में रहती हैं साथ पर डेटिंग में हो जाती है तकरार! आगे देखें…

लोग करते हैं विचित्र टिप्पणियां

टिकटॉक वीडियो के साथ उनके सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें लेकर काफी कुछ कहते हैं. एक ने कहा कि डॉक्टर इतने क्यूट नहीं होते जितना जैसमीन नजर आती हैं वहीं एक ने कहा कि वहीं एक ने कहा कि अपने लुक की वजह से वो अनुभवी नहीं लगती हैं. आपको बता दें कि जैसमीन फिलहाल जर्मनी में रह रही हैं और वहीं अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाएंगी. उन्होंने एक वीडियो में कहा कि लोगों की ऐसी टिप्पणी को सुनकर उन्हें लगता है कि क्या खुद का ध्यान रखना गलत बात है. हालांकि, बहुत से लोग उनका साइड भी लेते हैं और उनके लुक्स की तारीफ भी करते हैं.