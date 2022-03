यूक्रेन छोड़ भाग रही महिलाओं का बॉर्डर पर इंतजार कर रहे 'राक्षस'! गंदे कामों में ढकेलने के लिए बेताब

रूसी (Russia Ukraine war) हमले में जहां एक ओर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन वासियों का हो रहा है. जंग में कई सैनिकों की मौत हो रही है जबकि मासूम लोगों को अपने घरों को, शहर को छोड़कर भागना पड़ रहा है. यूक्रेन छोड़कर जाने वाले लोगों (Refugee women from Ukraine lured by men on borders) में सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं. मगर यूक्रेन से भाग जाने के बाद भी औरतों (Men approaching Ukraine women for adult business) की समस्या खत्म नहीं हुई है. बॉर्डर पर उनका इंतजार ऐसे ‘राक्षस’ कर रहे हैं जो उन्हें गंदे कामों में ढकेलने के लिए बेताब हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन्स (United Nations) ने दावा किया है कि 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनवासी देश छोड़कर भाग निकले हैं जिनमें सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं. यूएन सेक्रेटरी जनरल एनटोनियो गुटरेज (UN Secretary General António Guterres) का कहना है कि यूक्रेन के शर्णार्थियों (Ukraine refugee) को दूसरे देशों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जहां वो भागे हैं. इनमें सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं के लिए हैं क्योंकि बॉर्डर (men lure refugee mothers and daughters at Ukraine border for adult work) से ही उनके साथ ऐसे लोग लग जा रहे हैं जो उन्हें मानव तस्करी या देह व्यापार के दलदल में ढकेल दे रहे हैं.

बॉर्डर पर बने कैंप में सुरक्षित नहीं हैं औरतें

एनटोनियो ने कहा है कि इन राक्षसों के लिए युद्ध त्रास्दी नहीं, बल्कि एक अवसर है और वो इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं. उनके टार्गेट सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं. रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी कीव की एक शर्णार्थी मार्गरीटा हुस्मनोव Margherita Husmanov ने तय किया कि वो देश के बॉर्डर पर ही अड्डा जमाएगी और वहां आने वाली औरतों और बच्चों को ऐसे भेड़ियों से बचाएगी जो उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं.

महिला शर्णार्थियों पर बुरी नजर डाल रहे दूसरे देशों के मर्द

महिला ने डेली स्टार को बताया कि कोई भी बॉर्डर पर बने शर्णार्थियों के कैंप के पास आ सकता है जहां औरतें ना ही अंग्रेजी बोल पा रही हैं और ना ही पोलैंड की भाषा बोल पा रही हैं. इसलिए उन्हें जो कोई कुछ बता रहा है, वो उसपर यकीन कर ले रही हैं. उन्होंने बताया कि एक दिन बॉर्डर पर उन्हें 3 इटालियन पुरुष दिखे जो खूबसूरत औरतों को देह व्यापार के काम के लिए खोज रहे थे. जब मार्गरीटा ने पुलिस को बताया तो ये बात सच निकली को वे तीनों दलाल थे. बीबीसी की रिपोर्ट के भी अनुसार एक शर्णार्थी ने बताया कि कई पुरुष वहां औरतों को गंदी नजरों से देख रहे हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने के पीछे पड़े हैं.