किसी को औरतें समझ लेती हैं चालाक तो किसी को ज्यादा ही हैंडसम, मर्दों ने बताया सिंगल रहने का कारण

आज के वक्त में जो इंसान डेटिंग नहीं करता उसे लोग लूज़र समझ लेते हैं. हर किसी को रिलेशनशिप में रहना है मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट और सरल स्वभाव के होने के बावजूद भी रिलेशनशिप (single men share why they are single) मैनेज नहीं कर पाते. हाल ही में ‘द सन’ न्यूज वेबसाइट ने ऐसे कुछ मर्दों से बात की जो स्टेबल और स्मार्ट होने के बाद भी अकेले हैं और उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती.

डेट पर मांग लिए पैसे

इंग्लैंड के नॉटिंघम (Nottingham, England) में रहने वाले 40 साल के जॉन वेनर (John Venner) एक बच्चे के पिता हैं और 3 सालों से सिंगल हैं. वो जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए डेटिंग (weird dating experience) करने के बारे में काफी दिनों से सोच रहे हैं मगर उन्हें कोई लड़की डेट (dating struggle of men) ही नहीं करती. उन्होंने बताया कि एक लड़की ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने लिए मिस्टर राइट को खोज रही है. तब जॉन को पता चला कि आज के वक्त में डेटिंग करना कितना मुश्किल हो चुकी है. जॉन ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि पहली डेट के लिए उन्होंने महिलाओं को जगह चुनने का मौका दिया मगर उन्होंने बेहद महंगी जगहों को चुना. एक बार वो एक ही हफ्ते में दूसरी महिला के साथ पहली डेट पर चले गए जिसका बिल 23 हजार रुपये आ गया. उन्होंने महिला से बिल बांटने के लिए कहा तो महिला वहां से ये कहते हुए चली गई कि वो उसके लिए सही लड़का नहीं है.

मर्दों ने बताया कि उन्हें क्यों महिलाएं नहीं पसंद करतीं. बाएं-जॉन वेनर; सेंटर-आइसैक आर्मिटाज बोनिलो; दाएं-क्रेग मुनर्ले. (फोटो: The Sun)

सम्मान देने के कारण रह गया सिंगल

हर्टफोर्ड के रहने वाले 45 साल के क्रेग मुनर्ले 4 बच्चों को पिता हैं. 25 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 6 साल पहले उनका तलाक हो गया. तब से वो डेटिंग करना चाह रहे हैं मगर उनको कोई लड़की पसंद नहीं करती. कई लोगों को वो चालाक लग जाते हैं जबकि एक बार तो एक महिला उनसे इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने शिष्टाचार में उसके बैठने के लिए कुर्सी खींच दी. महिला ने उनपर लिंग भेद का आरोप लगा दिया. उन्होंने बताया कि एक बार तो एक महिला इसलिए खफा हो गई थी क्योंकि क्रेग ने उस महिला की दोस्त के कुत्ते का हालचाल नहीं लिया था.

ज्यादा स्मार्ट होने के कारण नहीं पूछतीं लड़कियां

लंदन के रहने वाले 37 साल के आइसैक आर्मिटाज बोनिलो Issac Armitage-Bonillo एक प्रोफेसर हैं और 2020 से सिंगल हैं. उन्होंने कहा कि वो इतने स्मार्ट हैं कि महिलाओं को उनपर यकीन ही नहीं होता. कई औरतें उन्हें ठग समझ लेती हैं जो अच्छी फोटो दिखाकर औरतों का फायदा उठाता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि वो सिंगल इसलिए हैं क्योंकि उनमें कमी है जिस वजह से पहले कई औरतों ने उन्हें छोड़ दिया होगा.