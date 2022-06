छोटी सी कार में लोग करने लगे सोफा घुसाने की कोशिश, हरकत देखकर लोगों ने पीट लिया माथा! Video वायरल

सोशल मीडिया अजब गजब वीडियोज का भंडार है. यहां आपको कई ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं जो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, रुलाते हैं और कई बार हैरत में भी डाल देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें कुछ लोगों की बेवकूफी देखकर लोग अपना सिर पीट ले रहे हैं. इस वीडियो में दो लोग एक छोटी सी कार में सोफा (Men trying to fit sofa in car) डालने की कोशिश करने लगे.

अपने अजब गजब वीडियोज (amazing videos) के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें 2 लोगों की अजीबोगरीब हरकत देखने को मिल रही है. वीडियो (men putting large sofa in car viral video) इस लिए हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें दो लोग इतनी मामूली सी चीज नहीं समझ पा रहे है और बार-बार उसी को अंजान देने की कोशिश में लगे हुए हैं.

कार में सोफा फिट करने की होने लगी कोशिश

वीडियो को कार में बैठे एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है. सामने खड़ी एक छोटी कार के पीछे दो लोग खड़े हैं और वो एक बड़ा सोफा उसके पिछले हिस्से में डालने की कोशिश कर रहे हैं. काले लंग का काउच कम सोफा इतना बड़ा है कि वो किसी भी हालत में आधा भी कार के अंदर नहीं फिट हो पा रहा है मगर फिर भी लोग सोफे को अंदर डालने में लगे हुए हैं. जब काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे फिट नहीं कर पाते तो आधा सोफा बाहर लटकाए ही छोड़ देते हैं और गाड़ी को वैसे ही ले जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 36 हजार से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा- जरा सोचिए, ये लोग वोट भी करते हैं. वहीं एक शख्स ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, उनके अनुसार उनकी कार स्ट्रेच हो जाएगी. एक ने कहा कि हंसने की बात नहीं है, उन्होंने उसी साधन से काम निकालने की कोशिश की जो उनके पास है. एक ने कहा कि ऐसा ही होता है जब लोग अपना दिमाग घर पर भूलकर चले आते हैं. एक ने इस बात की हैरानी जताई कि बारिश में इस तरह की हरकत करने क्या कारण है. एक शख्स ने सुझाव दिया कि पिछले हिस्से में रखने की जगह छत पर सोफे को रखकर बांध लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा.