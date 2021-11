खूबसूरत महिला की मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे मर्द, अस्थियां चुराकर रचा रहे हसीना के भूत से शादी!

दुनिया के हर देश में हजारों सालों से कई ऐसी मान्यताएं (Old Traditions) चली आ रही हैं जिसे लोग आज भी मानते हैं और उसका पालन करते हैं. कई प्रथाएं पुरानी (Weird Traditions) हो चुकी हैं और वैज्ञानिक नजरिए से निर्थक हैं मगर लोगों की आस्था इनमें अटूट है. ऐसी ही एक सालों पुरानी मान्यता से जुड़ी खबर चीन (China Old Traditions) से आ रही है. यहां कुछ मर्द एक महिला से शादी करना चाह रहे हैं मगर हैरत की बात ये है कि महिला की पिछले महीने ही मौत (Men want to marry dead woman) हो चुकी है!

बेशक आप ये सुनकर दंग हो गए होंगे. चीन की एक जानी-मानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर Luoxiaomaomaozi अपनी खूबसूरती के लिए फेमस थीं. उन्हें लोग बहुत प्यार करते थे. टिकटॉक की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Douyin पर उनको 6 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते थे. मगर पिछले महीने उन्होंने लाइव वीडियो के दौरान आत्महत्या (Social Media Influencer Suicide livestream) कर ली. महिला ने कई बार वीडियो में जिक्र किया था कि उसे सुसाइड करने का मन है और अपने आखिरी वीडियो में उसने अचानक पेस्टीसाइड पी लिया. उसके व्यूअर्स ने भी उसे पेस्टीसाइड पीने के लिए काफी उकसाया था.

महिला को चीन में काफी लोग पसंद करते थे. (फोटो: Twitter/@terror_alarm)

महिला के साथ लोग रचा रहे ‘भूतिया विवाह’!

चीनी मीडिया के अनुसार 15 अक्टूबर को महिला की मौत हुई थी. उसे अस्पातल में भर्ती करवाया गया था मगर उसकी जान नहीं बच सकी थी. आपको बता दें कि मरने से पहले महिला ने 38 वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए थे और सब काफी पॉपुलर थे. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंतिम संस्कार के बाद अंतिम संस्कार करने वाले कर्मियों ने उसकी अस्थियां बेचने का प्लान बनाया जिससे लोग उसके साथ ‘भूतिया विवाह’ (Ghost Marriage) कर लें.

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर Luoxiaomaomaozi (फोटो: Twitter/@chinabox44)

क्या होता है ‘भूतिया विवाह’?

मलय मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की संस्कृति में घोस्ट मैरेज 3000 साल पुरानी एक प्रथा है जो कुछ इलाकों में आज भी की जाती है. इसमें लोग मरने वाले के साथ शादी करते हैं जिससे मरने वाला भी विवाहित हो जाए और जीवित शख्स बाद में जिस व्यक्ति से शादी करे उसके साथ उसकी अगली पीढ़ी खुशहाल जिंदगी बिताए. ये प्रथा लंबे वक्त से चीन में बैन हो गई थी मगर हाल ही में ये फिर से सामने आने लगी है जब लोग ऑनलाइन मरने वालों के साथ मैचमेकिंग करने लगे हैं. जानकारी के अनुसार अंतिम संस्कार करने वाला शख्स और दो अन्य लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं.