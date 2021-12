फूलों का गुलदस्ता और ताज ही नहीं, Miss Universe के हाथ लगते हैं कीमती इनाम, रातोंरात बन जाती है करोड़पति!

मिस यूनिवर्स (Miss Universe) की अवॉर्ड सेरेमनी में हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) को एक बेहद कीमती और खूबसूरत ताज (Miss Universe Crown) पहनाया गया और फूलों का गुलदस्ता भी थमाया गया. पर क्या आप जानते हैं कि विजेता को सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होना पड़ता. खिताब जीतने के बाद उनको कई उपहार (What Does Miss Universe Actually Win?) दिए जाते हैं. सबसे पहले इतने बड़े खिताब को जीतने के बाद पब्लिसिटी मिलती है जो किसी भी पब्लिक फिगर के लिए सबसे खास चीज होती है. मगर पब्लिसिटी के अलावा उनके हाथ एक मोटी रकम (Miss Universe Prize Money) लगती है.