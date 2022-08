खूबसूरत लड़की ने सड़क चलते किया ऐसा स्टंट कि देखकर हो जाएंगे हैरान! वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया अजबगजब वीडियोज (weird videos) से भरा हुआ है. आपको यहां कई ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोग तरह-तरह के स्टंट (stunt videos) करते नजर आते हैं. मगर कई वीडियो इसलिए खास होते हैं क्योंकि उसमें शुरुआत में कुछ और नजर आता है और अंत में निकलता कुछ और ही है. आप इसे एक अंग्रेजी कहावत से समझ सकते हैं जिसका अर्थ होता है कि किसी किताब के बारे में उसके कवर से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए. इन दिनों इस बात को सच करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती सड़क (woman looks like model climbs on street light pole) पर चलती नजर आ रही है मगर अचानक वो ऐसा स्टंट कर देती है कि आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट ‘नेक्स्ट लेवल स्किल्स’ पर अक्सर मजेदार वीडियोज (amazing videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में एक युवती का वीडियो पोस्ट किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की सड़क (woman climb on street light do pullup viral video) पर चलती नजर आ रही है. उसे देखकर आपको लगेगा कि वो कोई मॉडल है और मॉडलिंग या अपनी खूबसूरती बिखेरने से ज्यादा उसे कुछ नहीं आता होगा. मगर जैसे ही आप इस विचार को अपनाएंगे, वीडियो में दिख रही लड़की आपको गलत साबित कर देगी.

खंबे पर चढ़ गई महिला, किया पुलअप

वीडियो में महिला शॉर्ट ड्रेस और हील्स पहने रात में सड़क किनारे फुटपाथ पर चलती हुई नजर आ रही है. वो अचानक एक स्ट्रीट लाइट के पास आती है और वहां खड़ी हो जाती है. उसके बाद वो अपनी सैंडल उतारती है और खंबे पर चढ़ने लगती है. ये देखकर आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि वो इतनी आसानी से खंबे पर चढ़ रही है जैसे लग रहा है कि वो किसी सीढ़ी पर चढ़ रही है. वो खंबे के ऊपर पहुंचकर उसमें लगे लोहे के रॉड से लटकने लगती है और फिर उसी पर पुलअप करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में बॉडी बिल्डर लोग करते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो बहुत ज्यादा होगी. एक शख्स ने महिला को देखकर कहा कि बाकी कि महिलाएं इतनी फिट क्यों नहीं हो जातीं. कई लोगों ने तो ये तक कह दिया लड़की ने जरूर ड्रग्स लिया होगा तभी उसे इतनी ताकत आ गई कि वो खंबे पर चढ़ गई. कई लोगों ने उस महिला की तारीफ की है.