रूस का सबसे निर्दयी शासक जिसने अपने ही बेटे की ली थी जान, गद्दारों का मार कुत्तों को खिला देता था लाश

दुनिया में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने शासन से अपने राज्य को बढ़ाया और प्रजा की उन्नति के लिए काम किया मगर ऐसे भी शासक जनमें हैं जिन्होंने प्रजा की नाक में दम कर दिया था और उन्हें सबसे खौफनाक शासकों (Most brutal kings of the world) में गिना जाता है. ऐसा ही एक राजा रूस (Most brutal king of Russia) में जन्मा जिसे सबसे निर्दयी राजा माना जाता है. यूक्रेन-रूस युद्ध (Russia-Ukraine War) के बीच लोग पुतिन को निर्दयी नेता मान रहे हैं मगर जिस शासक के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, उसके सामने पुतिन (Vladimir Putin) भी कुछ नहीं हैं.

16वीं सदी में रूस पर एक बेहद खूंखार राजा का राज था जिसका नाम ईवान (Ivan IV Vasilyevich) था. इतिहास में उसे भयानक ईवान (Ivan the Terrible) के नाम से भी जाना जाता है. ईवन जब कम उम्र का था तब उसके माता-पिता की मौत हो गई थी. यूं तो वो रूस का जार यानी राजा था मगर कम उम्र का होने के कारण उसकी जगह पर निर्णय और शासन करते थे चुने गए काउंसिल के सदस्य. 13 साल की उम्र में उसे गद्दी पर बैठा दिया गया जब उसकी निर्दयता का असली सबूत मिला.

कुत्तों को खिला देता था लोगों की लाश

1543 में ईवान ने एंड्री शुइस्की (Andrei Shuisky) को बंदी बना लिया जो उसके नाम से अब तक राज कर रहा था. इसके बाद उसने एंड्री को मौत के घाट उतरवाया और माना जाता है कि उसकी लाश को कुत्तों को हवाले कर दिया. रूस के अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने लिवोनियन युद्ध छेड़ा मगर कामयाब नहीं हो पाया. हालांकि, उसके अपने देश में उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई.

ईवान को रूस का सबसे खतरनाक राजा माना जाता है. (फोटो: Twitter/@museum_facts)

चर्च बनाने वाले आर्किटेक्ट को बना दिया था अंधा

ईवान ने मॉस्को के विश्व प्रसिद्ध सेंट बेसिल कथीड्रल (Saint Basil’s Cathedral) को बनाने का निर्देश दिया और माना जाता है कि चर्च के आर्किटेक्ट पॉस्टनिक याकोवेलेव को उसने निर्माण के बाद अंधा कर दिया जिससे वो दोबारा ऐसे खूबसूरत डिजाइन कभी ना बना पाए. ईवान एक पैरानॉइड था यानी वो इस मिथ्‍या संदेह से ग्रस्‍त था कि अन्‍य लोग उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं. ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसकी अपनी मां और तीन पत्नियों को जहर देकर ही मार दिया गया था.

करवाया था नरसंहार

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार ईवान ने पहली बार रूस में ऑप्रिचनीना (Oprichnina) का गठन किया जो रूस की पहली सीक्रेट पुलिस फोर्स थी. इनके जरिए उसने अपने शासन के अन्य ऊंचे दर्जे के लोगों को प्रताड़ना दी जिससे उसके खिलाफ कभी कोई ना खड़ा हो सके. उसने Novgorod शहर में 1570 के दौरान नरसंहार करवाया था जिसमें सिर्फ 5 हफ्ते में 15 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.

अपने ही बेटे की ले लिया था जान

जब वो 51 साल का था तब उसकी बहू ने ऐसे कपड़े पहन लिए जो उसके हिसाब से आपत्तिजनक थे. तब उसने उसकी खूब पिटाई की थी. बहू प्रेग्नेंट थी और ये बात ईवान को भी पता थी. इस मारपीट में बच्चे की मां के पेट में ही मृत्यू हो गई थी. यही नहीं, जब उसके बड़े बेटे और बहु के पति ईवान इवानोविक Ivan Ivanovich ने आवाज उठाई तो उसने बेटे के सिर पर जोरदार प्रहार कर उसकी जान ले ली थी. 18 मार्च 1584 को उसकी मौत हो गई थी.