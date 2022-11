ये है भारत का सबसे महंगा होटल, कमरे देखकर खुली की खुली रह जाएंगी आंखें! आसमान छूती है कीमत

भारत में हजारों होटल (Most famous hotel in India) होंगे जिनकी अलग-अलग विशेषताएं होती हैं. कोई समुद्र के नजदीक है तो कोई पहाड़ों पर बना है. किसी का इंटीरियर बेहद खूबसूरत होता है तो कोई मेहमानों के जेब पर बोझ नहीं बनता. ये होटल फाइव स्टार, सेवन स्टार तक होते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है. आज हम आपको इस होटल के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का सबसे महंगा होटल (Most expensive hotel in India) है और यहां एक रात रुकने की कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है.

होटल में सबसे कम कीमत का कमरा 60 हजार रुपये से ज्यादा का है. (फोटो: rajpalace.com)

जयपुर का राज पैलेस (Raj Palace, Jaipur) है देश का सबसे महंगा होटल (How expensive is Raj Palace hotel) जिसकी खूबसूरत की मिसाल दी जाती है. कोरा वेबसाइट पर एक शख्स ने इस होटल के लिए दावा किया है कि इस होटल को भारतीय सरकार द्वारा “भारत के सर्वश्रेष्ठ विरासती होटल” के रूप में सम्मानित किया गया है. शख्स ने दावा किया कि ये होटल “विश्व यात्रा पुरस्कारों” द्वारा लगातार सात बार “दुनिया के अग्रणी विरासती होटल” के रूप में चुना जा चुका है. इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकी है ऐसे में न्यूज18 हिन्दी इनके सही होने का दावा नहीं करता है.

होटल में सबसे कीमती कमरे का दाम लाखों में है. (फोटो: rajpalace.com)

1727 में हुआ था महल का निर्माण

आपको बता दें कि इस होटल का पुराना नाम ‘द चोमू हवेली’ (The Chaumoo Haveli) है जो 1727 में बना था. ये चोमू के आखिरी राजा, ठाकुर राज सिंह (Thakur Raj Singh) के नाम पर था. साल 1996 में राजकुमारी जयेंद्र कुमारी ने इस महल को होटल का रूप दे दिया था. इतने साल बाद भी ये होटल बेहद अनोखा है और यहां का इंटीरियर लोगों को हैरान कर देता है.

लाखों में है एक रात का किराया

होटल में 50 आलीशना कमरे हैं जो मुगल काल के डिजाइन से काफी मिलते जुलते हैं. होटल के कई कमरे वहीं हैं जहां राजा-महाराजा रहा करते थे. इसके अलावा होटल में ऐतिहासिक चीजें आज भी रखी हैं जो सालों पुरानी हैं. इस होटल में अमिताभ बच्चन से लेकर एलेन पेज और दुनियाभर की कई दिग्गज हस्तियां रह चुकी हैं. कमरों की बात करें तो यहां अलग-अलग तरह के रूम हैं. हेरिटेज और प्रीमियर रूम का एक रात का किराया करीब 60 हजार रुपये है जो सबसे कम है. वहीं हिस्टोरिकल सुइट का किराया 77 हजार रुपये है. प्रेस्टीज सुइट का एक रात का किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है जबकि पैलेस सुइट का एक रात का किराया 5 लाख रुपये से ज्यादा है. सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल सुइट है जिसका एक रात का किराया 14 लाख रुपये से ज्यादा है.