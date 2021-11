धरती पर बनाई गयी सबसे महंगी चीज की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, कैलक्युलेटर भी नहीं लगा पाएगा हिसाब!

धरती पर हर दिन अलग-अलग चीजों का निर्माण होता है. पिन से लेकर प्लेन तक तो एक कमरे के मकान से लेकर 20 मंजिल की इमारत तक, दुनिया के सभी देश किसी न किसी चीज का निर्माण करते ही रहते हैं. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर बनने वाली हर चीज में से सबसे महंगी चीज (Most Expensive Thing Ever Built on Earth) कौन सी है और उसकी कीमत कितनी है.

क्या धरती पर बनाई गई सबसे महंगी चीज (Expensive Thing on Earth) बुर्ज खलीफा इमारत है या फिर कोई कीमती हीरा, या किसी बिजनेसमैन का बंगला या फिर कुछ और? आपको बता दें कि धरती पर बनी सबसे कीमती चीज दरअसल, धरती पर मौजूद ही नहीं है, वो धरती से बाहर है. सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) दुनिया में बनायी गई सबसे महंगी चीज है. इस स्पेस स्टेशन की कीमत (Value of International Space Station) 150 बिलियन डॉलर है यानी 15 हजार करोड़ डॉलर. अगर रुपयों में इसका अंदाजा लगाया जाए तो कैलक्युलेट भी इसकी गढ़ना नहीं कर पाएगा.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती पर बनाई गयी सबसे महंगी चीज है. (फोटो: Twitter/@NASA)

कई देशों ने फंड देकर शुरू किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन

रिपोर्ट्स की मानें तो नासा को हर साल 400 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को मेंटेन करने में खर्च होता है. स्पेस स्टेशन का पूरा सिस्टम सेटअप करना इतना मुश्किल था कि कई देशों को इस स्पेस सेंटर को बनाने में अपना योगदान देना पड़ा था. अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान ने इस सेंटर को बनाने के लिये फंड दिए थे. अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेस सेंटर में हीरे या कीमती रत्न जड़े हैं इसलिए ये इतना महंगा है तो आप गलत है. ग्रंज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार स्पेस स्टेशन की लैब, और दूसरी सुविधाएं इतनी आधुनिक हैं कि उन्हें बनाने में ये सारे रुपये खर्च हुए हैं. नवंबर 2000 से शुरू हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अलग-अलग देशों के एस्ट्रेनॉट्स रहते हैं जो अंतरिक्ष में रहकर दूसरे ग्रहों के ऊपर स्टडी करते हैं.

एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में उगाई मिर्ची

स्पेस स्टेशन से जुड़ी कई रोचक खबरें नासा की ओर से सामने आती रहती हैं. हाल ही में पता चला कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अंतरिक्ष में 4 महीने के लिए एक अनोखे मिर्च के पौधे को क्यूरेट किया और इसमें मिर्च उगाई. जब ये मिर्च बड़ी हो गईं तो एस्ट्रोनॉट्स ने इसका इस्तेमाल स्पेशल डिश बनाने में किया. ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने सेलिब्रेशन के लिए मिर्च का इस्तेमाल करके टैको बनाया और पार्टी की. मेगन मैकआर्थर (Megan McArthur) नाम की एस्ट्रोनॉट ने टैकोस की तस्वीरें पोस्ट कीं और दिखाया कैसे फ्रेश चिली से डिश बनाई गई.