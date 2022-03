होटल में मेहमानों के साथ भूतों के रहने का दावा! एक्सपर्ट ने बताया- 'लॉकडाउन के बाद हो गए हैं निडर'

भूत-प्रेतों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है. कई लोग दावा करते हैं कि उनके साथ भुतहे अनुभव हुए हैं मगर कई लोग इसपर जरा भी यकीन नहीं करते. आमतौर पर ये महज अफवाहें होती हैं जो खूब सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में ब्रिटेन के एक होटल (Britain most haunted hotel) से जुड़ी खबर सुर्खियों में बनी हुई है. इस होटल को ब्रिटेन का सबसे ज्यादा भुतहा होटल (Haunted hotel warn guests) माना जाता है और अब यहां आने वाले मेहमानों को चेतावनी दी जा रही है कि वो अपना ध्यान रखें.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लिवरपूल (Liverpool, England) में द एडेल्फी (The Adelphi) नाम के होटल को ब्रिटेन का सबसे डरावना होटल माना जाता है. लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कई बार यहां विचित्र घटनाएं होते हुए देखी और मेहसूस की हैं जिसके बाद वो ये मानने को तैयार हो गए हैं कि होटल में भूतों का वास है. मगर अब एक भूत पकड़ने (Ghost hunter claim ghosts becoming brave after lockdown) के एक्सपर्ट ने होटल को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है.

एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा

रॉबर्ट पल्म (Robert Pulme) नाम के शख्स ने कहा है कि वो हाल ही में होटल में रुके थे और वो इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि होटल अब कमजोर दिल वालों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है. पल्म ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से भूत ज्यादा ही निडर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनके साथ हुई डरावनी घटनाओं का जिक्र किया है. पल्म ने दावा किया कि कई लोगों को भूत धक्का दे चुके हैं, कइयों को गिरा चुके हैं और सोते हुए लोगों पर चीख चुके हैं.

लोगों ने ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट पर दिए डरावने रिव्यू

रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट पल्म ने ये भी दावा किया है कि जो लोग अकेले होटल में रुकते हैं या फिर ग्रुप में होने के बावजूद अलग-थलग पड़ जाते हैं उनके साथ यहां डरावनी घटनाएं घटती हैं. कई लोगों ने ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट पर होटल के लिए ऐसे रिव्यू लिखे हैं जो डरावने हैं. रेबेका नाम की एक महिला ने लिखा कि वो अपने परिवार के साथ होटल में रुकी थी जब उसकी बेटी को ऐसे सपने आने लगे कि जिस कमरे में वो हैं, वहां कोई और भी मौजूद है. एक ने तो ये तक लिख दिया कि इस होटल में बच्चों को साथ में ना लाएं.