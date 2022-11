VIDEO: अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिलकर भावुक हो गई मादा चिंपांजी, उठाकर लगा लिया गले!

इंसान हो या जानवर, मां के अंदर अपने बच्चे के लिए एक समान भावना होती है. जन्म देने के साथ ही वो उनके लीजिए जीती है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है. ऐसे में अगर किसी भी मां को उसके बच्चों से दूर करो तो वो टूट जाती है. हाल ही में ऐसा ही एक चिंपांजी के साथ भी देखने को मिला जब कई दिन बाद वो अपने बच्चे से मिली तो इतनी भावुक (chimpanzee emotional to see new born baby video) हो गई कि उसे उठाकर गले लगा लिया.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक मादा चिंपांजी (Mother chimp meets baby video) अपने बच्चे को प्यार करती हुई दिख रही है. वीडियो के साथ बताया गया कि अमेरिका के कांसास प्रांत में स्थित सेडविग काउंटी के जू (Sedgwick County Zoo) में एक चिंपांजी ने बच्चे को जन्म दिया. बच्चे को कुछ दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई के साथ निगरानी में रखा गया क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. इस वजह से मां अपने बच्चे से दूर थी.

बच्चे से कई दिन बाद मिली मादा चिंपांजी

जब बच्चा ठीक हो गया तो उसे दोबारा उसकी मां के पास छोड़ दिया गया. जब मादा चिंपांजी ने पहली बार अपने बच्चे को देखा तो भावुक हो गई. वीडियो में बच्चा पिंजड़े के बीच में लेटा दिख रहा है. मादा चिंपांजी अंदर के एक पिंजड़े से आती है और बच्चे को देखती है. कुछ देर वो बच्चे को देखती रहती है और उसके बगल में ही बैठ जाती है. जैसे ही उसका बच्चा अपने हाथ उठाता है, वैसे ही मां झपटकर उसे गोद में उठा लेती है और अपने सीने से चिपका लेती है. ये दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों की भावुक आवाज सुनाई दे रही है.

एक जिस्म दो जान हैं ये बहनें', हर परिस्थिति में रहती हैं साथ पर डेटिंग में हो जाती है तकरार! आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार मादा चिंपांजी का बच्चा ऑपरेशन की मदद से हुआ, इस वजह से उसे अपने बच्चे से दूर रहना पड़ा था. एक ने कहा कि ये वीडियो देखने के बाद कोई ये नहीं सोचेगा कि जानवरों में दिल नहीं होता है. एक ने कहा कि ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए.