एडल्ट साइट्स के लिए बेटी की अश्लील फोटोज खुद खींचती है मां, बोल्ड कपड़ों की शॉपिंग में करती है मदद!

इन दिनों पैसे कमाना बेहद (How To Earn Money Easily?) आसान हो चुका है, शर्त बस इतनी है कि इंसान को पैसे कमाने का सही तरीका पता होना चाहिए. कई बार तो लोग पैसे कमाने के लिए ऐसे भी काम कर जाते हैं जो अजीबोगरीब (Weird Ways to Earn Money) होते हैं. समाज की नजर में वो काम बुरे माने जाते हैं मगर जब इन कामों से मोटी कमाई होने लगती है तो लोगों को दूसरों की बातों का बुरा भी नहीं लगता. ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक मॉडल (American Model Sells Photos on Adult Site) ने किया. पैसे कमाने के लिए उसने एक एडल्ट वेबसाइट पर अपनी न्यूड फोटोज बेचना शुरू कर दी. चौंकाने वाली बात ये है कि फोटो खींचने में उसकी मां (Mother Clicks Nude Photos of Daughter) मदद करती है.

लॉस एंजेल्स (Los Angeles, America) की रहने वाली लौरेन डास्कालो (Lauren Dascalo) इंस्टाग्राम पर जाना पहचाना नाम हैं. उनके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उनके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अंदाज के दीवाने हैं. लौरेन इंस्टाग्राम पर अपनी काफी बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं जिसमें वो अक्सर ही बिकिनी में नजर आती हैं. मगर इंस्टाग्राम से ज्यादा वो एडल्ट कंटेंट साइट ओन्लीफैंस (Onlyfans) पर फेमस हैं जहां वो अपनी न्यूड फोटोज और वीडियो बेचती हैं और मोटी कमाई करती हैं.

बेटी की अश्लील फोटोज खींचती है मां

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में लौरेन ने एक पॉडकास्ट में बेहद चौंकाने वाली बात का खुलासा किया. जब इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने उनसे पूछा कि क्या उनके माता-पिता को उनके इस काम के बारे में पता है तो उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने लौरेन को कुछ नहीं कहा. उनके पिता अब उनके करियर में बहुत सपोर्टिव हैं और उनकी मां तो उनका साथ देती हैं. लौरेन ने इंटरव्यू में कहा कि उनकी मां कई बार उनकी अश्लील फोटोज खुद से खींचती हैं और फोटोज-वीडियोज के लिए कपड़ों और अन्य सामानों की शॉपिंग करवाने साथ जाती हैं.

लोग देते हैं ताने

उन्होंने जब अपनी मां को अपने काम के बारे में बताया तो उन्होंने बेटी से सिर्फ इतना कहा कि हमेशा क्लासी बनकर कोई भी काम करना. उन्होंने कहा कि माता-पिता इस बारे में नॉर्मल हैं मगर परिवार के कुछ लोगों को काफी आपत्ति है. कई बार लोग उनके मां-बाप को ताने मारने लगते हैं. हालांकि वो इतने सपोर्टिव हैं कि उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता.