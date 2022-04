कुत्ते के कथित हमले में चली गई बेटी की जान तो बंदूक लेकर पहुंच गई मां, दिनदहाड़े कर दी जानवर की हत्या!

जो जानवर सबसे प्यारे और सीधे लगते हैं, वो कई बार इतने खूंखार हो सकते हैं कि दूसरे की जान भी ले सकते हैं. इस कथन के साथ ये भी बता देना आवश्यक है कि इंसान भी एक जानवर है, जिसे सोशल एनिमल कहते हैं. इसलिए ऊपर दिया कथन इंसानों के लिए भी लागू होता है. हाल ही में ऐसी ही विचित्र घटना लेबनन (Woman attacked dog with shotgun in Lebanon) में सामने आई जब एक कुत्ते ने कथित तौर पर एक बच्ची को मार डाला और बच्ची की मां ने बदला लेने के लिए उस कुत्ते की हत्या (Woman killed dog to take daughter’s revenge) कर दी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार लेबनन के पश्चिमी बेका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जिससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. यहां एक महिला ने दिनदहाड़े बंदूक से कुत्ते की हत्या (Mother killed dog in Lebanon to take daughter’s revenge) कर दी. महिला का दावा है कि कुत्ते ने उसकी बेटी पर करीब 1 महीने पहले हमला किया था जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया मगर वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

मंत्री ने जांच के दिए आदेश

रिपोर्ट में बेटी की उम्र का खुलासा नहीं हुआ, ना ही ये बताया गया है कि किन कारणों से उसकी मौत हुई है. हालांकि, महिला के आत्मरक्षा में हत्या किए जाने के दावे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. लेबनन के मंत्री अब्बास अल हज हसन ने कहा है कि कुत्ते की मौत पर उन्होंने एनवायरोमेंटल प्रोसीक्यूटर से बात की है जो इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जो भी नागरिक इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. उन्होंने इस घटना को अस्वीकार्य बताया है.