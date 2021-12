8 बेटों की 29 वर्षीय मां देने वाली है 9वें बेटे को जन्म! लोग देने लगते हैं फुटबॉल टीम बनाने का सुझाव

किसी भी पति-पत्नी के लिए माता-पिता बनने से बड़ा सुख कुछ नहीं हो सकता. जिस दिन एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और जब एक पिता पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाता है तो वो दिन दोनों के लिए बेहद खास बन जाता है. मगर एक मां के लिए ये दिन एक-दो नहीं पूरे 8 (Woman Mother of 8 Boys) बार आ चुका है और अब 9वीं (Mother of 8 Boys Gets Pregnant again) बार वो इसी दिन का अनुभव करने वाली है.

अमेरिका के डालास (Dallas, America) में रहने वाली 29 साल की यालेंसिया रोसारियो (Yalancia Rosario) और उनके 36 साल के पति माइकल 8 बच्चों के मां-बाप हैं और हैरानी की बात ये है कि उनके सारे बच्चे लड़के हैं. हाल ही में कपल ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यालेंसिया फिर से प्रेग्नेंट (Woman Pregnant Again with 9th Son) हैं. उन्होंने बच्चे के लिंग की जांच करवाई जिससे पता चला है कि वो फिर से बेटे को जन्म देने वाली हैं. इस बात से वो सारे ही काफी खुश हैं.

चौथे बेटे की हो चुकी है मौत

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यालेंसिया ने बताया कि उनके पति चाहते हैं कि कपल के 10 या 12 बच्चे हों. हालांकि यालेंसिया काफी हद तक ऐसा नहीं चाहतीं. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों की देखभाल उन्हें ही करनी पड़ती है और अकेले रात में जागना पड़ता है. जबकि पति हमेशा ही ये शिकायत करते हैं कि वो थके रहते हैं. उनका सबसे बड़ा बेटा 12 साल का है जबकि सबसे छोटा 5 महीने का. बता दें कि यालेंसिया के एक इंस्टाग्राम वीडियो के अनुसार उनके चौथे बेटे की पैदा होते ही मौत हो गई थी. मगर अपने बेटे के प्रेम में वो उसे अभी भी परिवार का हिस्सा मानती हैं. उनका मानना है कि वो परिवार के आसपास ही मौजूद है. इसलिए वो 8 बच्चों में अपने मरे हुए एक बेटे को भी शामिल करती हैं.

लोग देने लगते हैं फुटबॉल टीम बनाने की सलाह

यालेंसिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और अपनी पर्सनल फुटबॉल टीम बनाने की सलाह दे डालते हैं. जबकि बहुत से लोग ये जानकर हैरान रहते हैं कि कपल के सिर्फ लड़के ही कैसे पैदा होते हैं. कई लोगों ने तो उन्हें 10 बच्चा पैदा करने की भी नसीहत दे डाली क्योंकि उनका मानना है कि शायद तब उन्हें बेटी हो जाए. इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रोसारियो परिवार काफी फेमस हो चुका है.