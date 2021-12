5 साल की बेटी के खिलौने में मां को मिले 20 हजार रुपये! पूछने पर बच्ची ने दिया चौंकाने वाला जवाब

छोटे बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत प्यार होता है. वो उन्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते और हमेशा ही उन खिलौनों को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं. कई बार तो ऐसा करने में वो घर की अन्य चीजों का भी इस्तेमाल करते रहते हैं. जैसे किसी बड़ी ट्रक को बच्चे अक्सर घर के सामानों से ही भर लेते हैं. हाल ही में एक मां को अपनी 5 साल की बेटी (Shocking Thing Found in Toy) के एक खिलौने में भी कुछ भरा हुआ नजर आया जब उन्होंने निकालकर देखा तो उसमें से रुपये निकलने (Mother Found Money in Daughter’s Toy) लगे. महिला तब हैरान हुई जब उसमें से 10-20 रुपये नहीं, 20 हजार रुपये (Woman found 20 thousand rupees from toy) बाहर आ गए.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक क्लारिसा गर्जा (Clarissa Garza) नाम की एक महिला ने हाल ही में अपने टिकटॉक @rissa_xo.xo पर एक वीडियो (Viral Tiktok Video) शेयर किया है जिसमें उसने अपनी 5 साल की बेटी से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया. महिला ने बताया कि हाल ही में वो अपनी बेटी का एक खिलौना देख रही थी जब उसमें से उसे कुछ डॉलर मिले. जब वो उसमें से नोट निकालने लगीं तो उन्होंने देखा कि एक-दो नहीं, 1 डॉलर, 20 डॉलर और 100 डॉलर की कई नोटें निकल रही हैं. जब उन्होंने उन नोटों को गिना तो उनके होश उड़ गए.

बच्ची के खिलौने से मिले करीब 20 हजार रुपये

क्लारिसा ने बताया कि वो कुल 247 डॉलर यानी करीब 20 हजार रुपये थे. मां होने के नाते उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि इतने रुपये बच्ची के पास आए कहां से. वीडियो में ही वो बेटी से रुपयों के बारे में पूछती भी दिख रही हैं. जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि उसे ये रुपये कहां से मिले तो बच्ची ने कहा उनके पर्स से! ये सुनते ही महिला के होश उड़ गए. बच्ची के अनुसार उसने अपनी मां के पर्स से वो रुपये निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लिए थे.

लोगों ने लिखे मजेदार कमेंट

सोशल मीडिया साइट पर ये वीडियो वायरल हो चुका है. रिपोर्ट की मानें तो वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक शख्स ने वीडियो देखकर फनी कमेंट लिखा- बच्ची के पास मुझसे ज्यादा रुपये हैं. जबकि एक अन्य शख्स ने लिखा- मेरे पिगी बैंक में भी कभी उतने रुपये नहीं थे. एक अन्य शख्स ने लिखा कि अगर वो मां की जगह होता तो बच्ची को वो रुपये हिफाजत से रख लेने देता क्योंकि इतनी कम उम्र में ही उसे पैसे सुरक्षित रखने की आदत पड़ रही है.