महिला ने 6 साल की उम्र तक बेटी को ब्रेस्टफीड कराने की जताई ख्वाहिश, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल

आपने अक्सर डॉक्टरों को कहते सुना होगा कि नवजात बच्चों को सिर्फ मां का दूध (Why breastfeeding important?) पिलाएं क्योंकि उससे ही उन्हें पोषण मिलता है. किसी भी मां के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना बेहद अद्भुत अनुभव होता है. कई बार महिलाएं काफी उम्र तक अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं (till what age breastfeeding should be done?) मगर एक महिला ने सोशल मीडिया पर ख्वाहिश जताई है कि वो अपने बच्चे को 6 साल (woman wants to breastfeed daughter till 6 years age) के होने तक दूध पिलाना चाहती है. मगर इस बात पर लोगों को आपत्ति है.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की जेसी (Jacy) नाम की एक महिला ने हाल ही में अपने टिकटॉक अकाउंट @justjacythings पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने ये ख्वाहिश जताई है कि वो अपनी बेटी को 6 साल का होने तक स्तनपान कराएगी. महिला ने इसका कारण बताते हुए कहा कि स्तनपान कराना बच्चों के लिए काफी पोष्टिक होता है.

जेसी ने सोशल मीडिया पर अपनी ख्वाहिश जताई मगर उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. (फोटो: Tiktok)

6 साल की उम्र तक बेटी को ब्रेस्टफीड कराना चाहती है महिला

जेसी ने अपने वीडियोज में कई बार ब्रेस्टफीडिंग के फायदे गिनाए हैं. उन्होंने अक्सर दूसरी माओं को भी वीडियो के जरिए यही सिखाया है कि वो बच्चों को स्तनपान ज्यादा उम्र तक कराएं मगर एक ओर जहां कई लोग जेसी की बात का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग उनकी इस चाहत से इत्तेफाक नहीं रखते. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी जमकर ट्रोलिंग की है.

लोगों ने किया ट्रोल तो महिला ने दिया मुंहतोड़ जवाब

कई लोगों ने कहा कि जब बच्चे चीजें समझने लगें तब ब्रेस्टफीडिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि तब वो उनके साथ यौन उत्पीड़न माना जाएगा. एक ने तो ये तक कह दिया कि उसकी बेटी को 6 साल तक ब्रेस्टफीड कराने से उसे सब याद रहेगा और ये भी मुमकिन है कि उसे शर्मिंदगी मेहसूस हो. इसके बाद जेसी ने भी ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला लिया. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक नया वीडियो बनाया जिसमें लोगों से कहा कि ब्रेस्टफीडिंग को सेक्शुअलाइज करना गलत है. अगर लोगों को मन में ये गंदगी तो इसमें ना वो कुछ कर सकती हैं ना कोई और. बच्चों के लिए ब्रेस्टफीडिंग उनके लिखे खाना खाने जैसा ही नॉर्मल है. उनकी इस बात का सपोर्ट करते हुए लोगों ने उनकी तारीफ की. कुछ महिलाओं ने तो ये भी कहा कि वो उनकी ही तरह लंबे वक्त तक ब्रेस्टफीडिंग को फॉलो करेंगी.