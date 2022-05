VIDEO: बगल वाले घर में पार्टी के शोर से परेशान हुआ शख्स, गेट पर जाकर कही ऐसी बात कि हैरान रह गया पड़ोसी

अक्सर लोग अपने घरों में पार्टी करते हैं तो ये भी नहीं ध्यान देते कि उनके कारण पड़ोसियों को कितनी परेशानी होती है. उनके शोर से आसपास के लोगों को तकलीफ होती है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक शख्स को भी मेहसूस हुआ जब उसे रात भर पड़ोसी के घर से आने वाले शोर के बीच ही रहना पड़ा. अगले दिन वो शिकायत करने के लिए पड़ोसी के घर पहुंचा मगर उसने ऐसी बात बोल दी कि पड़ोसी (Man ask neighbour to invite him too for party) हंसने लगे.

ट्विटर पर जेस नाम की एक महिला ने 2 मई को एक वीडियो शेयर किया जिसके कैप्शन में उसने बताया कि उसने एक रात पहले अपने घर पर पार्टी रखी थी. अगले दिन उसका पड़ोसी उसके घर (Man went to neighbour’s house to ask for party invite video) पर आ गया और उससे पार्टी को लेकर कुछ बातें करने लगा. शख्स ने घर के शोर से बात शुरू की तो महिला को लगा कि वो उससे लड़ने आया है और इस बात की आपत्ति जताएगा कि उसके पार्टी के चक्कर में वो सो नहीं पाया. मगर इसका उल्टा हुआ.

शोर से गुस्साए शख्स ने कही ऐसी बात कि हंसने लगा पड़ोसी

दरवाजे के सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किए इस वीडियो में दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है जो बाहर लगे डोर कैमरे और स्पीकर के जरिए अंदर मौजूद दूसरे शख्स से अपनी बात बोल रहा है. शख्स ने कैमरे में बोला कि पिछली रात जो पार्टी हो रही थी उससे काफी शोर हो रहा था. उसने कहा कि वो लोग पिछली रात जो कर रहे थे उससे वो बहुत लाउड हो गए थे. उसने बोला कि उसे इन चीजों से समस्या नहीं होती है मगर अगली बार जब वो लोग पार्टी करें तो उसे भी जरूर इनवाइट करें क्योंकि उसे भी पार्टी करने का मन होता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

ये सुनते ही अंदर मौजूद शख्स जोर से हंसने लगा. उसने माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि वो अगली बार से उसे भी पार्टी में बुलाएगा. जब से इस वीडियो को शेयर किया गया है, लोग इसमें खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अभी तक वीडियो को 55 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया है. 35 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स भी हैं. एक महिला ने लिखा कि अगर जेस की जगह वो होती तो वो कभी उस शख्स को नहीं बुलाती क्योंकि वो उसे जानती नहीं. पहले वो उसे कॉफी पर इन्वाइट करती और फिर पार्टी में बुलाती. जेस ने इसी वीडियो पर कमेंट कर एक और वीडियो शेयर किया और बताया कि कैसे उसने दोबारा शख्स को घर पर इन्वाइट कर लिया.