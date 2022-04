16 साल के युवक की निकल आई 'पूंछ', डॉक्टर्स भी हुए हैरान, लोगों ने बता दिया हनुमान का अवतार!

दुनिया में लोग जब अपने आसपास कुछ भी अनोखा या विचित्र (Weird things around the world) देखते हैं तो उसे इस तरह अपनाते हैं कि अनोखी चीज जल्द ही अंधविश्वास में बदल जाती है. फिर उस चीज का अनोखापन खत्म होकर अंधविश्वास (Superstition) रह जाता है और उसे अलग नजरिए से देखा जाता है. ऐसा ही कुछ नेपाल के एक युवक के साथ भी होता है जिसके पीठ के निचले हिस्से पर बाल इतने ज्यादा निकल आए कि वो लटकने लगे और अब उन बालों की चोटी बनाकर उसे पूंछ (Nepal boy with tail) का रूप दे दिया गया है जिसे भगवान से जोड़कर देखा जा रहा है.

देशंत 16 साल के हैं और उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरते हैं. (फोटो: Caters News Agency)

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के रहने वाले 16 साल के देशंत अधिकारी (Deshant Adhikari) दिखने में तो आम युवक लगते हैं मगर जब लोग उनकी पीठ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं. देशंत की पीठ के निचले भाग से पूंछ (70 centimeter hairy tail grow from boy’s body) निकली है जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर हो चुकी है. इस पूंछ को देखकर लोग तो छोड़िए, डॉक्टर्स भी काफी हैरान हो गए थे. रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली हड्डी यानी कॉकक्सिक्‍स (coccyx) से निकली इस पूंछ को देशंत के माता-पिता ने उनके पैदा होने के करीब 5 दिन बाद देखा था.

नेपाल में पहले भी हो चुके हैं अजीबोगरीब लोग

अब देशंत की पूंछ 70 सेंटीमीटर तक हो चुकी है. पहले वो लोगों के सामने पूंछ दिखाने में काफी शर्माते थे मगर अब वो जरा भी नहीं शर्माते. यूट्यूब पर भी उनके वीडियोज काफी देखे जाते हैं और लोकर मीडिया ने भी उन्हें कवर किया है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में इंसान से जुड़ी ऐसी हैरान करने वाली चीज नजर आई है. आपको बता दें कि नेपाल से ही दुनिया का सबसे छोटा इंसान भी था जिसका नाम खगेंद्र थापा मगर था. वो सिर्फ 2 फीट 2.41 इंच के थे. साल 2020 में उनकी 27 साल की उम्र में मौत हो गई थी.