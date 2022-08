रेस्टोरेंट में इंसानों को परोसा जाएगा बिल्लियों का खाना, कैट लवर्स को मिलेगा जानवरों को समझने का मौका

कई लोगों को अलग-अलग तरह की डिशेज खाना पसंद होता है. इस तरह के लोगों को सोशल मीडिया के जमाने में फूडी कहते हैं जो छोटे से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स के खाने का टेस्ट और उसका अनुभव लेने के लिए पहुंच जाते हैं. यही नहीं, बहुत से लोग तो अलग-अलग देशों के खास खानों का भी आनंद बड़े चाव से लेते हैं फिर चाहे वो चाइनीज डिश हो या थाई. पर क्या आपने कभी किसी को बिल्लियों का खाना (Cat food restaurant) खाते देखा है? इन दिनों एक रेस्टोरेंट के बहुत चर्चे हैं जो कैट फूड (Cat food to humans) ऑफर करेगा!

फॉर्च्यून वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बिल्लियों के खाने के लिए फेमस ब्रांड ‘फैंसी फीस्ट’ (Fancy Feast) हाल ही में एक नया होटल अमेरिका के न्यूयॉर्क (New York) में शुरू करने वाला है. इस होटल की खासियत ये है कि यहां कैट लवर्स को अपनी बिल्लियों को समझने का बेहतर मौका मिलेगा. वो ऐसे कि ये रेस्टोरेंट लोगों को बिल्लियों के लिए बना खाना खाने को देगा जिससे वो समझ पाएं कि कैट्स के फूड (Cat food served to humans in New York restaurant) का टेस्ट कैसा होता है.

2 दिन के लिए रेस्टोरेंट में रहेगा खास ऑफर

इस रेस्टोरेंट का नाम ‘गैटो बियानको’ (Gatto Bianco) होगा जिसका इटैलियन में अर्थ होता है सफेद बिल्ली. ये एक इटैलियन स्टाइल रेस्टोरेंट है जो मैनहैटन के फार वेस्ट विलेज और मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट के बीच बना है. आपको बता दें कि ये सिर्फ दो दिन का ही ऑफर है. यानी रेस्टोरेंट में 16 कपल्स की सीट उपलब्ध हैं और 4 अगस्त से बुकिंग शुरू हो चुकी है. लोग 11-12 अगस्त के लिए सीट रिजर्व करवा सकते हैं. इन दो दिनों में ही बिल्लियों वाला खाना दिया जाएगा. दरअसल, इस खास ऑफर को रखने का कारण है फैंसी फीस्ट द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मेडलीस नाम का बिल्लियों के लिए खाने का नया ब्रैंड. ये खास तरह की डिश होगी जो देश-दुनिया की रेसिपी को मिलाकर बनाई जाएगी.

लोगों को सच में दिया जाएगा बिल्लियों का खाना?

अब सवाल ये उठता है कि ये नई डिश लोगों को सही में खिलाई जाएगी? आपको बता दें कि ग्राहकों को असल में बिल्लियों का खाना नहीं खिलाया जाएगा. बल्कि इस ब्रांड की इन-हाउस शेफ अमांडा हसनेर और न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंटियर सीजर कसैला मिलकर डिशेज बनाएंगे जो मेडलीस डिश की तरह ही होंगी, वैसी ही टेस्ट करेंगी. कंपनी ने साल 2021 में ह्यूमन कुकबुक नाम की एक रेसिपी बनाई थी. इसमें ऐसी रेसिपीज के बारे में बताया गया था जो बिल्लियों के लिए हैं मगर उन्हें इंसानों के हिसाब से बनाया जाता है. इस पूरे अनुभव का उद्देश्य है कैट लवर्स को बताना कि उनकी पालतू बिल्लियों का खाना कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट करता है. इससे दोनों के बीच जुड़ाव बढ़ेगा.