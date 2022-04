दोस्तों के साथ घूमने निकला पति तो गुस्से से लाल हुई पत्नी, अगले दिन पता चली दिल दहला देने वाली बात!

परिवार और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां तो जरूरी हैं मगर इन सबके बीच हर कोई कोशिश करता है कि रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकल दोस्तों के साथ वक्त बिताए जिससे उनकी जिंदगी में मस्ती-मजा बना रहे. मगर जब इंसान की शादी हो जाती है तब दोस्तों (Best place to go with friends) के साथ घूमने जाने के लिए पति या पत्नी का मूड भी देखना पड़ता है. हाल ही में न्यूजीलैंड की एक महिला (New Zealand woman fuming when husband went of trip) का भी मूड तब बिगड़ गया जब उसका पति दोस्तों के साथ घूमने दूसरे शहर निकल गया.

मगर शॉकिंग बात तो उसे अगले दिन पता चली. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड की रहने वाली बॉनी काल्डवेल (Bonnie Caldwell) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक हैरान करने वाली बात बताई. बॉनी ने बताया कि कैसे 8 महीने पहले उसे अपने पति की मौत के बारे में पता चला था.

दोस्तों के साथ घूमने गया पति

बॉनी ने बताया कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense of humour) बहुत डार्क है, इस वजह से वो वीडियो में पति को मौत पर मजाक (woman made fun of husband death) भी कर रही हैं और काफी हलके तरीके से उनके बारे में बता रही हैं. बॉनी ने बताया कि एक दिन उनके पति और दोस्तों ने तय किया कि करीब 2 घंटे की दूसरी पर स्थित एक शहर में वो सभी रग्बी का खेल देखने जाएंगे. बॉनी तो इसी बात से खफा थीं कि उनके पति उन्हें छोड़कर दोस्तों (Husband went on trip with friends) के साथ जा रहे हैं. दोनों की रात में करीब 12 बजे बात हुई थी. उसके बाद बॉनी ने उन्हें मैसेज किए मगर पति ने जवाब नहीं दिया.

बॉनी को पता चली पति के मौत की खबर

अगले दिन बॉनी ने उठकर देखा कि पति का फिर कोई जवाब नहीं आया है. तब उन्होंने स्नैपचैट पर देखा कि उनके दोस्त अभी भी उसी शहर से फोटो पोस्ट कर रहे हैं तो वो समझ गईं कि पति ने ज्यादा शराब पी ली होगी और वो अभी तक सोकर नहीं उठे हैं. उसी दिन सुबह उन सबको होटल से चेक आउट भी करना था. मगर जब चेक आउट का टाइम भी निकल गया और पति ने कॉल नहीं किया तब पत्नी का माथा ठनका. उसी वक्त पति के भाई का फोन बॉनी के पास आया और उसने उसे अपने घर पर बुला लिया जहां उसे सच बताया गया कि पति की मौत हो चुकी है.

अजीबोगरीब तर से हुई मौत, महिला ने सोशल मीडिया पर बनाया मजाक

ये सुनकर बॉनी के पैरों तले जमीन खिसक गई. हुआ यूं कि पति और उसके दोस्त जिस होटल में रुके थे वो पहाड़ी इलाके में था और वहां से कुछ ही दूर पर खाई थी. पति शराब के नशे में था और वो खाई के पास पेशाब करने गया मगर वहां उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे जा गिरा. सोशल मीडिया पर लोग इस बात से हैरान हैं कि महिला ने कितनी लाइटली ये सब बता दिया. उसने कहा कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है इसलिए वो ऐसी परिस्थिति में भी जी पा रही है.