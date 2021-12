Viral : गाय ने चबा ली 20 ग्राम सोने की चेन, डॉक्टरों ने मेटल डिटेक्टर से खोज निकाली

Cow Swallowed Gold Chain : दुनिया अजब-गजब हादसों (Weird Incident Around The World) से भरी हुई है. कहीं आसमान से मुसीबत आ जाती है तो कहीं धरती पर ही ऐसे अजीब हादसे हो जाते हैं, जिनको लेकर हम पहले से तैयार नहीं होते हैं. कुछ ऐसा ही हादसा देश के कर्नाटक राज्य में हुआ. सुनने में ये बेहद अनोखी घटना है, लेकिन यहां एक शख्स की प्यारी गाय ने सोने की चेन (Cow Chewed Gold Chain) ही चबा डाली. ये हादसा इंटरनेट (Viral News on Internet) पर इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है.