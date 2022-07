VIDEO: कपड़ों पर मुंह से पानी छिड़कते दिखा शख्स, इस्त्री करने के अजीबोगरीब तरीके को देख हैरान हुए लोग

कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करने के लिए लोग उसपर पानी के छींटे डालते हैं जिससे जब गर्म इस्त्री कपड़ों पर पड़े तो पानी के जरिए कपड़े सीधे हो जाएं. पानी डालकर इस्त्री करने का तरीका काफी कारगर होता है. मगर पानी कैसे डाला जा रहा है वो मायने रखता है. आमतौर पर लोग हाथ से पानी छिड़कते हैं या फिर स्प्रे बोतल (Man spilling water on clothes from mouth) से छिड़कते हैं. मगर इन दिनों एक बुजुर्ग इस्त्री (Man ironing clothes weird way) करने वाला शख्स चर्चा में है जो अपने मुंह से पानी छिड़कते हुए दिख रहा है.

फनी और अजबगजब वीडियोज के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट एडल्ट सोसाइटी पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है. ये वीडियो काफी हैरान करने वाला है जिसे देखकर आपको जरूर घिन आ जाएगी. वो इसलिए क्योंकि वीडियो में कपड़े प्रेस (old man iron clothes spill water from mouth) करने वाला एक व्यक्ति कपड़ों पर पानी मुंह से छिड़क रहा है ना कि बोतल या हाथों से.

कपड़े पर कुल्ला करते दिख व्यक्ति

वीडियो में शख्स एक सफेद रंग के कपड़े पर मुंह से पानी डालते दिख रहा है. वो कपड़ों पर इस तरह कुल्ला कर रहा है जैसे उसका मकसद उन्हें इस्त्री करना नहीं, बल्कि कुल्ला कर के धो देना है. वो अपने मुंह में एक बर्तन से पानी भर रहा है और फिर उसे कपड़े पर स्प्रे की तरह डाल दे रहा है. उसके ठीक बगल में पुराने जमाने की कोयले से चलने वाली इस्त्री भी रखी दिखाई दे रही है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 71 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक महिला ने फनी अंदाज में लिखा- प्रेस करवा लो फ्रैंड्स! वहीं एक ने कहा कि जरूर वीडियो में दिख रहा शख्स डब्लूडब्लूई के रेस्लर ट्रिपल एच का बड़ा फैन है. एक शख्स हैरान हुआ कि अगर बगल में स्प्रे करने के लिए बोतल रखी है तो वो आदमी मुंह से क्यों छिड़क रहा है. एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि इस्त्री करने वाला व्यक्ति उसके खेतों में भी इसी तरह पानी छिड़क सकता है.