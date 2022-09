VIDEO: आग से करतब दिखाते-दिखाते अंडरवियर के अंदर डाल दी जलती लकड़ी! कुछ ही पल में दर्द से चीखने लगा शख्स

आग का किसी भी तरह से प्रयोग करना काफी खतरनाक हो सकता है. मगर लोग अक्सर आग को हल्के में लेते हैं और उससे जल जाते हैं. आपने सोशल मीडिय पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें लोग आग से अजीबोगरीब करतब दिखाने लगते हैं मगर उनके साथ बड़ा हादसा हो जाता है. वैसे हादसे तो कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, ऐसे में लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Old man put fire inside underwear video) हो रहा है जिसमें एक उम्रदराज व्यक्ति आग से खिलवाड़ कर रहा है, मगर खिलवाड़ (man doing stunt with fire video) करते-करते वो हद पार कर देता है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है.

ट्विटर अकाउंट ‘वाय मेन लिव लेस’ पर अक्सर पुरुषों द्वारा की जाने वाली अजीबोगरीब हरकतों के वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स लकड़ी में जल (old man put fire in pant video) रही आग से करतब करता नजर आ रहा है. आपने सर्किस या सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें लोग लकड़ी में आग जलाकर उसपर फूंक मारते हैं. मगर इस वीडियो में शख्स ने जो करतब दिखाया, वो काफी विचित्र है.

कपड़े के अंदर डाल दी जलती लकड़ी

वीडियो में शख्स हाथों में एक लकड़ी पकड़ा है जिसपर आग जल रही है. वो पहले उसे हवा में घुमाता है और फिर जलती हुई लकड़ी को अपनी अंडरवियर के अंदर डाल देता है. फिर वो लकड़ी को बाहर निकालता है और अंदर अपने शरीर को देखते-देखते एकदम से चीख-चीखकर रोने लगता है. ऐसा लग रहा है जैसे उसे अपनी बेवकूफी का अंदाजा तब हुआ जब उसे जलने के कारण दर्द होना शुरू हुआ.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

आखिर नहाते वक्त ही क्यों आते हैं सबसे अच्छे आइडियाज़? विज्ञान के पास है सवाल का जवाब आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 6 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा किया ही क्यों? जबकि एक महिला ने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ.