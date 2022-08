VIDEO: 42 साल बाद सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पोते के साथ पहुंचा शख्स, दिल जीत लेगा ये वायरल वीडियो

बुजुर्गों का प्यार अपने नाती-पोतों पर खूब बरसता है. वो उनके साथ बुढ़ापे में भी जवान मेहसूस कर लेते हैं और उनके भरोसे फिर से जिंदगी के मजे लेने लगते हैं. बच्चे भी अपने दादा-दादी या नाना-नानी के बेहद नजदीक होते हैं. हाल ही में एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जो दादा-पोते के रिश्ते को दर्शाने के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति की सादगी को दिखा रहा है जो 42 साल (Man went to cinema hall after 42 years) बाद अपने पोते के साथ मूवी देखने सिनेमा हॉल पहुंचा था.

इंदौर के रहने वाले डॉक्टर दीपक अंजना चिकित्सक होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर कंटेंट भी क्रिएट करते हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो लोगों को भावुक (Old man in cinema hall emotional post) कर रहा है और साथ में मुस्कुराने की वजह भी दे रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति सालों बाद सिनेमा हॉल (man went to cinema hall with grandson) में मूवी देखने जाते दिख रहा है. अक्सर हमारे माता-पिता या घर के बड़े-बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि वो फिर अपनी लाइफ को जी नहीं पाते, सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बुजुर्ग व्यक्ति सिनेमा हॉल में टहलते आया नजरवीडियो पर लिखा है- ‘जब आप अपने दादा के साथ सिनेमा हॉल जाएं. आखिरी बार मेरे दादा साल 1980 में फिल्म देखने सिनेमा हॉल में गए थे.’ शख्स अपने दादा को अक्षय कुमार की मूवी ‘रक्षाबंधन’ दिखाने ले गया था. बुजुर्ग व्यक्ति ने सफेद कुर्ता-धोती और पगड़ी पहनी हुई है और वो थिएटर के बाहर लॉबी में टहलते नजर आ रहे हैं. जिस तरह वो चारों तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सिनेमा हॉल्स में हो चुके बदलाव देखने में अच्छा लग रहा है. वीडियो के अंत में वो हॉल के अंदर बैठे फिल्म देखते भी नजर आ रहे हैं.

18 देश, 70 दिन में बस से दिल्ली से लंदन आगे देखें…

वीडियो हो रहा वायरलइस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. रक्षाबंधन मूवी में काम कर चुकी एक्ट्रेस सादिया खतीब ने भी इस वीडियो पर कमेंट किया है. उन्होंने लिखा- ‘अपने दादा जी को मेरा प्यार देना.’ वहीं एक महिला ने कहा कि ये वीडियो दिल छू लेने वाला है. एक शख्स ने कहा कि वो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गया.