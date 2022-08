जब गोविंदा बन गई बूढ़ी महिला! लोगों के कंधे पर चढ़कर फोड़ी मटकी, वायरल हो रहा वीडियो

हाल ही में जन्माष्टमी (Shri Krishna Janmashtami) का पर्व बीता है और भारतभर में लोगों ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनोखे ढंग से त्योहार मनाया गया मगर महाराष्ट्र का दही-हांडी उत्सव सबसे खास होता है. इसमें ऊंचाई पर एक मटकी टांग दी जाती है और फिर लोग मानव पिरामिड बनाते हैं और एक शख्स, जिसे गोविंदा (Old woman becomes Govinda in Dahi handi festival) कहते हैं, सबके ऊपर चढ़कर नारियल से हांडी को तोड़ता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़ी महिला गोविंदा (Old woman breaking matki video) बनी नजर आ रही है.

आमतौर पर गोविंदा युवक बनते हैं जिनका वजन कम होता है और जो फूर्तीले होते हैं जिससे लोगों के गिरने पर वो कूदकर अपने आप को चोट लगने से बचा सकें. मगर इन दिनों जो वीडियो चर्चा में है उसमें एक बूढ़ी महिला गोविंदा (Old woman govinda in Janmashtami viral video) बनी है और शायद आपने इससे पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा. आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा अपने ट्विटर पर अक्सर रोचक पोस्ट शेयर करते हैं. उन्होंने ही बूढ़ी महिला का मटकी फोड़ते वीडियो पोस्ट किया है.

गोविंदा बनी दादी

वीडियो में दही-हांडी का उत्सव होते नजर आ रहा है. सैंकड़ों लोगों की भीड़ दिख रही है और बीच में एक मानव पिरामिड है जिसमें अधिकतर महिलाएं ही नजर आ रही हैं. उनके कंधे पर एक बूढ़ी दादी चढ़ने की कोशिश कर रही है. महिला के संतुलन और चढ़ने का हुनर देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा. कंधे पर चढ़ने के बाद वो डोरी को पकड़ती है जिससे हांडी बंधी है और फिर नारियल से नहीं, बल्कि अपने सिर से मटकी को फोड़ देती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने दो बुजुर्ग लोगों के नाचने का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है. कुछ अच्छा करने के लिए अपनी उम्र को बीच में ना आने दें. कई लोगों ने एक और वीडियो कमेंट में शेयर किया जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति गोविंदा बना है और नारियल से हांडी तोड़ने की कोशिश कर रहा है मगर मटकी इतनी मजबूत है कि कई बार जोरदार प्रहार करने के बाद भी नहीं टूट रही है. एक ने कहा कि दादी की मां भी इतनी ही हिम्मती रही होंगी.