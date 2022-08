मालकिन की लापरवाही से हुआ कुत्ते का बुरा हाल, भूख के कारण अपनी ही पूंछ खाने पर हो गया मजबूर!

इंग्लैंड के चेशायर (Cheshire, England) में एलसैगर एनिमल्स इन नीड (Alsager Animals in Need) नाम का एक डॉग केयर सेंटर है जहां पॉपी (Poppy) नाम का कुत्ता रहता है. ये 2 साल की मादा विपेट-लर्चर ब्रीड का डॉग है. कुछ महीनों पहले उसे यहां लाया गया जिस वक्त उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसकी मौत (owner neglect dog gets jail term from court) भी हो सकती थी.











Follow us on