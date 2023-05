Viral Video: पाकिस्तानी फैमिली का बच्चों के लिए जुगाड़, कार में नहीं थी जगह, तो पीछे पिंजड़े में किया बंद

जब रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च की थी, तब ऐसी खबर खूब सुर्खियों में आई थी कि उन्होंने एक बार चार लोगों के परिवार को स्कूटर पर जाते देखा, तब उन्हें आइडिया आया कि 4 लोगों के मिडिल क्लास परिवर के लिए कार निकाली जाए जिसमें वो आराम से बैठ सकें. पर शायद पाकिस्तान (Pakistan children in car cage video) की कार बनाने वाली कंपनियों को अपने देश के नागरिकों के लिए ये ख्याल नहीं आया. इसी वजह से वहां पर जब लोगों को कार में बच्चों को बैठाने की जगह नहीं मिलती तो वो अजीबोगरीब तरीके निकालते हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Children sitting in cage in car) हो रहा है, जिसमें ऐसा ही तरीका नजर आ रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @auto_fashion_pk पर हाल ही में एक पाकिस्तान का वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक परिवार (Pakistan family car jugaad) नजर आ रहा है जिन्होंने बच्चों को बैठाने का अजीबोगरीब तरीका खोजा है. इस वीडियो को पीछे चल रहे कुछ लोगों ने बनाया है. वीडियो में वो बता रहे हैं कि ये वीडियो कराची का है. वो कहते हैं- “कराची ने इतनी तरक्की कर ली है! ये कराची की गाड़ी है, बच्चों को पिंजड़े में बंद कर दिया है, तीन बच्चे हैं!”

गाड़ी के पीछे पिंजड़े में बैठे बच्चे

वीडियो में एक कार सड़क पर तेज रफ्तार में चलती हुई जा रही है. पीछे एक पिंजड़ा बना है जिसमें तीन बच्चे पैर मोड़कर बैठे दिख रहे हैं. उसमें जगह इतनी कम है कि वो ठीक से उठ-बैठ भी नहीं पा रहे हैं. गाड़ी के अंदर भी कई लोग बैठे नजर आ रहे हैं. बच्चों को अगल बगल से निकले लोग भी हैरत से ही देख रहे हैं. पिंजड़ा बनाने के लिए गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ देखा जा सकता है.

भालू को बच्चों समेत सुनाई गई मौत की सजा! ये है जान से मारने की वजह आगे देखें…

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 28 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि शायद ये पाकिस्तान की गाड़ियों में नया सेफ्टी फीचर है. एक ने कहा कि ये बेहद खतरनाक काम है, और शख्स को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए. एक ने कहा कि जरूर मानव तस्करी कर रहे होंगे. वहीं एक ने कहा कि ये बेहद खतरनाक चीज है और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए. एक ने कहा कि बच्चे रिवर्स पार्किंग सेंसर का काम करेंगे, इसलिए पीछे बैठाया है.