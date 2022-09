एशिया कप में मिली हार के बीच अमेजन पर बिक रही पाकिस्तानी झंडे वाली बिकिनी! श्रीलंका का भी हो चुका है अपमान

ई-कॉमर्स साइट अमेजन का अगर आप लोगो देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें A और Z के बीच एरो बना हुआ है. इसका अर्थ है कि इस साइट पर A से Z तक हर चीज मिलती है. लोग कपड़ों से लेकर बर्तनों तक और सजावट से जुड़ी चीजों से लेकर खाने-पीने की चीजें भी अमेजन से खरीद लेते हैं. पर अक्सर ये साइट अपने सामानों की वजह से विवादों में घिर जाती है. अब एक बिकिनी सेट (Bikini set on Amazon) लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, हालांकि, अब तक इसने बड़े विवाद को हवा नहीं दी है. अमेजन की साइट पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज (Pakistan flag Bikini on Amazon) के डिजाइन की बिकिनी मिल रही है, जिसे लोग क्रिकेट (Asia Cup Pakistan vs Sri Lanka) में उसकी हार से जोड़ रहे हैं.

इस बिकिनी सेट का दाम अमेजन पर 2300 रुपये है. (फोटो: Amazon.com)

कल यानी 11 सितंबर को क्रिकेट में एशिया कप का फाइनल (Asia Cup final result) मुकाबला खेला गया जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत थी. इस गेम में श्रीलंका (Sri Lanka defeated Pakistan) ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 23 रनों से मात दे दी. श्रीलंका ने पाकिस्तान को 171 रनों का टार्गेट दिया था मगर पाकिस्तान की पूरी टीम 147 पर सिमट गई थी. पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा खेल में किए गए बुरे प्रदर्शन के चलते उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है. इस बीच अजीबोगरीब बिकिनी (weird bikini on amazong) भी चर्चा में आ गई है जो पाकिस्तान के झंडे के डिजाइन की है.

इससे पहले श्रीलंका के ध्वज वाली बिकिनी को लेकर आलोचना हुई थी, तब वहां की सरकार ने इसे हटाने के लिए अमेजन को कहा था. (फोटो: AFP)

पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बिकिनी

2300 रुपये में बिक रही ये बिकिनी 3डी प्रिंटेड है और इसके अपर और लोअर भाग दोनों में ही पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है. अमेजन के एप पर या फिर अमेजन इंडिया की साइट पर ये बिकिनी नहीं मिल रही है. हालांकि, गूगल पर सर्च करने पर ये नजर आ जाएगी यानी कि ये दूसरे देशों के अमेजन साइट के प्लेटफॉर्म पर बिक रही है.

अन्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज का भी कर चुका है अपमान

वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेजन की ओर से किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है. पिछले साल अमेजन, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और मेक्सिको जैसे देशों में कर्नाटक के स्टेट फ्लैग के डिजाइन वाली बिकिनी बेचने के लिए विवादों में घिरा था. यही नहीं, पिछले साल ही श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज से बनी बिकिनी भी अमेजन पर बिक रही थी. अमेजन ने तो कुछ वक्त पहले भारतीय ध्वज वाले जूते बेचना शुरू किया जिसके बाद देश में बॉयकॉट अमेजन का ट्रेंड शुरू हो गया था.