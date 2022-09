बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादकर शख्स ने पार करवाया पुल, प्राकृतिक आपदा के बीच दिखी इंसानियत की मिसाल

प्रकृति अक्सर हमारी परीक्षा लेती है. ऐसे मौकों पर हम असहाय मेहसूस करने लगते हैं मगर यही वो समय होता है जब इंसान की एकता ही और एकजुटता ही उसे इन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करती है. हाल ही में ऐसा ही नजारा पाकिस्तान (Pakistan Flood) में देखने को मिला जहां बाढ़ के कहर के बीच लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहा हैं. एक वीडियो वायरल (Man carry old man on back in Pakistan) हो रहा है जिसमें एक युवक, बुजुर्ग शख्स को पुल (Man help elderly man cross bridge Pakistan video) पार करवाता दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘गुड न्यूज मूवमेंट’ पर सकारात्मक वीडियोज (Positive videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर आपको भरोसा हो जाएगा कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत (Man help elderly man in Pakistan flood video) जिंदा है. पाकिस्तान के इस वीडियो को देखकर आपको ये भी समझ आएगा कि वहां ऐसे भी लोग हैं जो हिंसा नहीं, शांति और दूसरों की मदद करने में यकीन करते हैं.

बुजुर्ग शख्स की मदद करते दिखा व्यक्ति

ये वीडियो पाकिस्तान के गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र के घिजार जिले का है. यहां बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है. मगर बूढ़े लोग भी वहां मौजूद हैं जिनको निकालने में युवा मदद कर रहे हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक, काफी बुजुर्ग शख्स को अपनी पीठ पर लादकर पुल पार करवा रहा है. इस मुश्किल वक्त में भी बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर तसल्ली दिखाई दे रही है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने इस व्यक्ति को हीरो बताया तो दूसरे ने कहा कि ऐसे इंसान को भगवान खूब आशीर्वाद दे. कई लोग पाकिस्तान में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए. एक ने कहा कि इंसानियत का ये सबसे अच्छा नमूना है. एक ने कहा कि दुनिया में हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए.