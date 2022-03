किस देश में खत्म होते जा रहे 'भूत'? एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा, कहा- बूढ़े प्रेत हो जा रहे गायब

भूत-प्रेतों पर यकीन करना मुश्किल होता है. लोगों ने अक्सर भूतों को लेकर विचित्र दावे किए हैं मगर ये सारे ऐसे दावे हैं जिनका कोई सबूत नहीं है इसलिए इन दावों को सच नहीं माना जा सकता. हालांकि, ये दावे सुर्खियों में जरूर आ जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक दावा काफी चर्चा में है जिसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट (Paranormal activity expert) ने किया है. शख्स ने कहा है कि ब्रिटेन में भूत खत्म (Britain running out of ghosts) होते जा रहे हैं. इसके पीछे उन्होंने जो संभावित कारण बताया है वो भी काफी अजीबोगरीब है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट डॉक्टर पॉल ली (Paul Lee) ने कहा है कि ब्रिटेन में भूतों (Old ghosts becoming dormant in the UK) की कमी हो रही है क्योंकि पुराने भूत समय के साथ या तो निष्क्रीय होते जा रहे हैं या फिर वो दूसरी दुनिया (Ghosts of UK moving to another world) में चले जा रहे हैं जिससे वो देश से गायब हो गए हैं. पैरानॉर्मल चीजों की रिसर्च करने वाले और किताब लिख चुके पॉल ने कहा कि जनवरी 2020 से ही वो अपने एप के जरिए ऐसी जगहों पर छानबीन कर रहे हैं जिसे भुतही और डरावनी माना जाता है. इसके अलावा वो हॉन्टेड जगहों पर रहने वाले लोगों से उनके अनुभवों के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं.

पॉल नॉरफॉक के रहने वाले हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है. (फोटो: Twitter)

ब्रिटेन की सबसे हॉन्टेड जगहों पर पॉल ने किया रिसर्च

पॉल ने विचित्र दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बीच जितने भी लोगों से उनके भूतों से जुड़े अनुभव के बारे में पूछा, सब ने यही कहा कि काफी वक्त से उन्होंने ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पॉल साउथ यॉर्कशायर के कॉनिसब्रो कासल, स्ट्रैटफॉर्ड के एटिंगटन पार्क होटल जैसी उन जगहों पर रह रहे लोगों से भी बात कर चुके हैं जिसे पूरे ब्रिटेन में सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है. सभी का ये कहना है कि बीते कुछ सालों से उन्होंने ऐसी घटनाएं नहीं अनुभव की हैं.

भूतों के गायब होने के दावे के पीछे पॉल ने बताया कारण

पॉल ने बताया कि भूत या तो निष्क्रीय हो जा रहे हैं या फिर दूसरी दुनिया में चले जाने के कारण गायब हो जा रहे हैं. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि भूत भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर इस दुनिया में रहते हैं. उनके अंदर की ऊर्जा खत्म होने से वो गायब हो जाते हैं. मगर कई बार ऐसा भी गौर किया गया है कि भूत कुछ सालों में अपने आप ही लौट आते हैं. तो इससे ये समझा जा सकता है कि उनकी ऊर्जा रीचार्ज भी हो जाती है. आपको बता दें कि पॉल नॉरफॉक के रहने वाले हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है.