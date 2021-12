तूफान के बीच फ्लाइट में बैठे यात्रियों का हुआ बुरा हाल, उल्टी करते-करते पूरी की यात्रा!

यूं तो हवाई जहाज की यात्राएं काफी सुखद होती हैं. बादलों की खूबसूरत आकृति देखकर सभी का मन खुश हो जाता है मगर जो लोग अक्सर फ्लाइट में यात्रा करते हैं वो जानते होंगे कि जब प्लेन तूफानों (Flights Stuck in Storms) के बीच से होकर गुजरता है तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है. हाल ही में एक फ्लाइट के दौरान यात्रियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. इस फ्लाइट पर बैठे यात्री उल्टी (Passengers Puked in Flight in Ireland) करने लगे और उन्हें उल्टी के लिए बैग्स दिए गए.

इन दिनों आयरलैंड में बर्रा नाम का तूफान (Barra Storm in Ireland) काफी हावी हो रखा है. इस तूफान के चलते लोग बहुत परेशान भी हैं मगर हाल ही में एक फ्लाइट से जुड़ी जो घटना सामने आई है वो चर्चा का विषय बनी हुई है. खबर है कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन जा रही एक फ्लाइट पर यात्रियों को तूफान के कारण उल्टी (Passengers Puked in Vomiting Bags in Flight) होने लगी. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक पर शेयर किए गए एक वीडियो में कुछ यात्री वॉमिटिंग बैग में उल्टी करते दिखाई दे रहे हैं.

टिकटॉक वीडियो में दिखाया गया है कि फ्लाइट के अंदर ही यात्रियों ने उल्टी करना शुरू कर दिया था. (फोटो: Tiktok)

लोगों ने प्लेन के अंदर कर दी उल्टी

वीडियो के कैप्शन के अनुसार बताया गया है कि फ्लाइट को डबलिन एयरपोर्ट पर उतरना था मगर तूफान के विपरीत दिशा में उतरने के कारण ऐसा करना खतरनाक हो सकता था. इस वजह से दो-दो बार फ्लाइट को उतरने से मना कर दिया गया. फ्लाइट ने दो बार लैंड करने की नाकाम कोशिश की. इस बीच तूफान में उड़ रहा प्लेन इतनी तेजी से हिलने लगा कि प्लेन में बैठे कई लोग बैग में उल्टी करते नजर आए.

तूफान के कारण कई फ्लाइट्स को किया गया डायवर्ट

आपको बता दें कि बर्रा तूफान के कारण आयरलैंड में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो वॉर्निंग की घोषणा कर दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि उस दिन डबलिन की जगह फ्लाइट को एम्सटरडैम स्कीपोल एयरपोर्ट Amsterdam Schipol Airport पर उतार दिया गया था. हालांकि वहां से यात्रियों को दूसरी फ्लाइट मिल गई थी. रिपोर्ट में ये भी बताया गया उस दिन कई अन्य एयरपोर्ट्स से फ्लाइट को डायवर्ट किया गया था. लंदन के कॉर्क एयरपोर्ट आने वाली फ्लाइट्स को आयरलैंड के शैनन में डायवर्ट कर दिया गया.