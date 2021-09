ब्राजील के मशहूर लेखक का भारतीय ऑटो रिक्शा पर आ गया दिल, खास कारण से वायरल हो रही फोटो

“अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है,” ये लाइन पढ़कर आपको शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ याद आ गई होगी. बेशक ये डायलॉग शाहरुख की फेमस फिल्म का है मगर ये फिल्म का ओरिजनल डायलॉग नहीं है. ये लाइन एक मशहूर लेखक की किताब से है जिसे फिल्म में लिया गया था. उस लेखक का नाम है पाउलो कोएलो (Paulo Coelho). पाउलो कोएलो ब्राजील (Brazil) के मशहूर लेखक (Author) हैं जिनका भारत के लिए प्यार जग जाहिर है. हाल ही में उन्होंने एक फोटो (Paulo Coelho Photo) शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है.

ब्राजिलियन लेखक (Brazilian Writer) पाउलो कोएलो ने हाल ही में एक भारतीय ऑटो रिक्शा (Indian Auto Rickshaw) की फोटो शेयर की है. ये फोटो उन्हें भारत से उनके किसी चाहने वाले ने भेजी है. फोटो में पीछे उनका नाम लिखा है. पाउलो ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा- “केरल, इंडिया (इस तस्वीर के लिए धन्यवाद).” आपको बता दें कि ये फोटो एक केरल के ऑटो रिक्शा (Kerala Auto Rickshaw) की है जिसपर उनका नाम लिखा है. ये देखकर पाउलो को बहुत खुशी हुई और इस वजह से उन्होंने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. फोटो वायरल हो चुकी है.

फोटो: Twitter/@paulocoelho

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऑटो केरल के चेरई में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक प्रदीप (Pradeep) का है. प्रदीप ऑटो रिक्शा तो चलाते ही हैं, उसके साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है. प्रदीप के ऑटो पर पीछे पाउलो कोएलो (Paulo Coelho Name on Auto Rickshaw) का नाम लिखा है और आगे उनकी किताब ‘द एल्केमिस्ट’ (The Alchemist) का नाम लिखा है. ये किताब प्रदीप की फेवरेट है और वो इससे बहुत इंस्पायर हुए हैं. आपको बता दें कि शाहरुख खान के जिस डायलॉग की हम बात कर रहे थे वो ‘द एलकेमिस्ट’ किताब से ही इंस्पायर्ड है. ये किताब 1988 में लॉन्च हुई थी. ये किताब दुनिया की कई भाषाओं में ट्रांस्लेट हो चुकी है. प्रदीप का ऑटो, द एल्केमिस्ट ऑटो (The Alchemist Auto Rickshaw) के नाम से फेमस है. जितना भारत में पाउलो कोएलो को पसंद किया जाता है उतना ही वो भी भारत को पसंद करते हैं. वो अक्सर भारत से जुड़े पोस्ट और भारतीयों से संपर्क में रहते हैं. पाउलो कोएलो शाहरुख खान के बड़े फैन हैं. कई साल पहले उन्होंने शाहरुख खान को अपनी किताब ‘द एल्केमिस्ट’ गिफ्ट के तौर पर भेजी थी. वहीं शाहरुख भी उन्हें अपनी फिल्मों की डीवीडी भेज चुके हैं.