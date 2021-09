एलियंस हो सकते हैं पेंगुइन्स, पॉटी में मिला शुक्र ग्रह का केमिकल! वैज्ञानिकों ने किया सनसनीखेज दावा

वैज्ञानिक (Scientists) दूसरे ग्रह पर जीवन होने के दावे को कभी खारिज नहीं करते. इस वजह से धरती के वैज्ञानिक अक्सर ही एलियंस (Aliens) की तलाश में जुटे रहते हैं. आपने अक्सर ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि किसी देश में यूएफओ (UFO) जैसी कोई चीज दिखाई दी है. कई बार तो वैज्ञानिकों के पास भी ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं होता है. हालांकि अभी तक एलियंस होने के पुख्ता सुराग नहीं मिले हैं मगर वैज्ञानिकों की रिसर्च इस दिशा में अभी भी जारी है. अब एलियंस और पेंगुइन्स (Aliens and Penguins) से जुड़ी एक नई थ्योरी सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पेंगुइन्स असल में दूसरे ग्रह से आए एलियंस (Penguins might be aliens) हो सकते हैं. शायद आप भी इस दावे को पढ़कर हैरान हो गए होंगे. आइए आपको बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये दावा किस आधार पर किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पेंगुइन्स के मल में ऐसा केमिकल (Chemical in Penguin feces) पाया गया है जो शुक्र ग्रह (Venus Planet) पर पाया जाता है. वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें पेंगुइन की पॉटी से फॉस्फीन (phosphine found in penguin poop) नाम का एक केमिकल मिला है जो शुक्र यानी वीनस ग्रह (phonsphine found on venus) पर पाया जाता है. मगर वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि शुक्र से करोड़ों किलोमीटर दूर धरती पर ये केमिकल कैसे मौजूद है.

वैज्ञानिक अब गेंटू पेंगुइन्स की लाइफस्टाइल पर शोध करेंगे क्योंकि इन्हीं पेंगुइन्स के मल से केमिकल मिला है. आपको बता दें कि पेंगुइन की ये प्रजाति साउथ एटलांटिक में मौजूद फॉकलैंड आइलैंड्स पर पाई जाती है. लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. डेव क्लेमेंट्स का कहना है कि वो इस बात को मानते हैं कि फॉस्फीन मिला है मगर उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि धरती पर फॉस्फीन बनने का जरिया क्या है. उनका कहना है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फॉसफीन बनाते हैं. ये फॉसफीन पेंगुइन के मल में और तालाब के पास दलदल में मिला है. पिछले साल यही केमिकल शुक्र ग्रह के चारों ओर मौजूद गैम में भी मिला था. ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा है कि पेंगुइन्स पर शोध करने से शायद दूसरी ग्रह के जीवों के बारे में भी हमें पता चल जाए.