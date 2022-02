यहां अपनी कार खुली छोड़कर चले जाते हैं लोग, वजह ऐसी जिसे जानकर चौंक जाएंगे आप!

दुनिया में कई ऐसी विचित्र (Weird Things around the world) चीजें हैं जिनके बारे में जानकर हमारे होश उड़ जाते हैं. अलग-अलग देशों के लोग अपने यहां अलग-अलग तरह की मान्यताओं या रीति-रिवाजों को मानते हैं. मगर आज हम जिस मान्यता के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी धर्म या समुदाय से जुड़ी नहीं, इंसानियत के नाते की जाती है. कनाडा में एक छोटा सा शहर है जहां लोग अपनी कार खुली (People keep car doors unlocked in Canada City) छोड़ जाते हैं. यानी वो अपनी कार को लॉक नहीं करते. इसका कारण काफी अजीबोगरीब है.

कनाडा का चर्चिल (Churchill, Canada) एक छोटा सा शहर है. ये हडसन बे के पश्चिमी छोर पर स्थित है. इस शहर की खासियत ये है कि यहां के लोग बिना किसी चिंता या डर के अपनी कार को खुला छोड़ देते हैं. चाहे वो कार को पार्किंग में लगाएं या कहीं और, उनकी कार हमेशा खुली (People leave car doors open in Churchill) रहती है. आप सोचेंगे कि फिर ऐसे में वहां कार की चोरियां क्यों नहीं होतीं, या फिर ऐसी विचित्र मान्यता का क्या कारण है.

लोग भालू के डर से कार का दरवाजा दूसरों की मदद करने के लिए खोल देते हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

पोलर बियर्स से बचने के लिए खुला छोड़ देते हैं कार का दरवाजा

दरअसल, चर्चिल शहर पोलर बियर (Car doors unlocked to protect from Polar Bear) के लिए जाना जाता है. इस शहर में पोलर भालुओं की संख्या सबसे ज्यादा है इसलिए इसे दुनिया की पोलर बियर कैपिटल (Polar Bear Capital of the World) कहा जाता है. कार खोलने के पीछे जो कारण वो पोलर बियर्स से ही जुड़ा हुआ है. मासूम और प्यारे से दिखने वाले पोलर बियर असल में बेहद खूंखार जीव होते हैं. ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं जिसमें उनकी जान तक चली जाती है. ऐसे में यहां के लोग, अन्य शहरवासियों के लिए अपनी कार खुली छोड़ देते हैं जिससे अगर कभी उनका सामना पोलर बियर से हो गया, तो वो कार में छिप सकें या फिर कार लेकर वहां से भाग सकें.

कैसे करें पोलर भालुओं से अपनी रक्षा?

कार खुली छोड़ना कानून आवश्यक नहीं है, लोग सिर्फ मानवता और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा करते हैं. रिपोर्ट्स की मानों तो पोलर बियर का आकार साइबेरियन टाइगर से भी बड़ा हो सकता है और वो बेहद खूंखार होते हैं. ये भालुओं की प्रजाति में सबसे खतरनाक मांसाहारी जानवर माने जाते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो पोलर भालुओं से बचने के लिए किसी भी तरह की तेज हरकत नहीं करनी चाहिए. धीरे-धीरे उनके सामने से हट जाना चाहिए.