पहली बार रंगीन दुनिया देख भावुक हुए ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जीने वाले लोग! विचित्र बीमारी से मिला निजात

इंसान से जुड़े कई ऐसे सिंड्रोम हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है. मगर जब ये सिंड्रोम किसी को हो जाता है तो उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है. जब काफी मुश्किलों के बाद लोगों को इस तरह के सिंड्रोम से निजात मिलता है तो उनको एक तरह से नया जीवनदान मिल जाता है. ऐसा ही एक विचित्र सिंड्रोम है जिसमें लोगों को हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट (Black and white syndrome) में दिखता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इस सिंड्रोम (people seeing things in coloured after long time) से ग्रसित लोगों का रिएक्शन देखने को मिला जब उन्होंने रंगीन दुनिया पहली बार देखी.

ट्विटर अकाउंट @_figensezgin पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो आपको भावुक (emotional video) कर देगा. दरअसल, वीडियो में उन लोगों को दिखाया है जिन्होंने पहली बार दुनिया को रंगीन (rare syndrome) चश्मे से देखा. वीडियो में दिख रहे लोगों के बारे में बताने से पहले आपको एक विचित्र सिंड्रोम के बारे में बता देते हैं जिससे जुड़ा ये वीडियो है.

विचित्र सिंड्रोम के कारण लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती है दुनिया

एक्रोमैटॉपसिया (Achromatopsia syndrome) नाम का एक सिंड्रोम होता है जिसमें लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीजें नजर आती हैं. इसमें आंखों की सेल्स कमजोर हो जाती हैं जिससे ये सिंड्रोम होता है. वीडियो में ऐसे लोगों को दिखाया गया है जिनको एक्रोमैटॉपसिया है. इन लोगों को स्पेशल लेन्स वाले चश्मे दिए पहनने के लिए दिए गए जिससे वो पहली बार सब कुछ रंगीन यानी असल रंग में देख पा रहे हैं. जैसे ही इन लोगों ने रंगीन दुनिया देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. युवा हों या बुजुर्ग, जब उन्हें रंगीन दुनिया नजर आई तो उन्हें एहसास हुआ कि असल में दुनिया कितनी सुंदर है.

वीडियो पर लोगों ने दी टिप्पणी

इस वीडियो को 30 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ये सिंड्रोम इतना विचित्र है कि एक शख्स ने कमेंट कर लिखा कि उसने तो कभी इस बीमारी का नाम नहीं सुना. एक शख्स ने कहा कि उसने जैसे ही इन लोगों को रोते हुए देखा, उसके भी आंसू निकल आए. वैसे कई लोग इस वीडियो पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. एक ने पूछा कि अगर वीडियो के सारे लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें दिख रही हैं तो एक महिला ने नीला बाल कैसे करवाया है, उसे रंगों की समझ कैसे हुई?